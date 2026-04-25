Happy New Dawn: Desayuno de los seniors 2026

María Fernanda Paredes, Gisselle Padilla, Aby Acevedo y Jimena Fernández
Danilo Menardi,, Valeria Alvarado, Ailyn Brito y David Menardi
Nahúm Aguilar, Camila Girón y Aaron Molina
Fiorella Quezada, Elizabeth Hernández y Sofía Rodas
Daniella Armas, Ricardo Castillo y Mía Cruz
Dara Mendoza, Scarlet Perdomo y Camila Girón
Naomi Portillo, Marian Dubón y Triny Mendoza
Los hermanos Aguilar fueron parte del desayuno de la institución.
Gustavo Pavón, Valeria Salgado, Valeria Henríquez y Matilda Menazzi
Josué Payes, Aaron Molina, Mauricio Alvarenga y Jesús Alvarado
Marco García y Emilio Paz
Andrea Rodríguez y Gabriela Lara
Mía Ávila e Ivanna Recarte