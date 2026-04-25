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Happy New Dawn: Desayuno de los seniors 2026

Los seniors de la Happy New Dawn de la promoción 2026 festejaron su tradicional desayuno, gracias a la organización de los juniors de la institución

Happy New Dawn: Desayuno de los seniors 2026
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María Fernanda Paredes, Gisselle Padilla, Aby Acevedo y Jimena Fernández

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
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Danilo Menardi,, Valeria Alvarado, Ailyn Brito y David Menardi
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Nahúm Aguilar, Camila Girón y Aaron Molina
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Fiorella Quezada, Elizabeth Hernández y Sofía Rodas
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Daniella Armas, Ricardo Castillo y Mía Cruz
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Dara Mendoza, Scarlet Perdomo y Camila Girón
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Naomi Portillo, Marian Dubón y Triny Mendoza
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Los hermanos Aguilar fueron parte del desayuno de la institución.
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Gustavo Pavón, Valeria Salgado, Valeria Henríquez y Matilda Menazzi
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Josué Payes, Aaron Molina, Mauricio Alvarenga y Jesús Alvarado
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Marco García y Emilio Paz
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Andrea Rodríguez y Gabriela Lara
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Mía Ávila e Ivanna Recarte
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