Horóscopo de hoy, 3 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Mejoras en el status laboral, hablar para solventar inconvenientes en las relaciones; mayor control de las emociones y no olvidar la planeación y organización para tener control del presente; esto dice el horóscopo para hoy lunes 3 de agosto.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Podrían proponerte mejoras en tu estatus laboral, un reconocimiento que mejorará mucho tu faceta profesional, aunque tu calidad de vida podría verse afectada, al estar pendiente de salidas y viajes continuamente.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si tienes proyectado un viaje, este será el momento ideal, porque podrás recibir una inyección económica que te solucione parte del problema. Solo tendrás que elegir con mucho cuidado la compañía, porque se te puede añadir alguien que no deseas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Has dejado algunos cabos sueltos en tus relaciones personales durante este fin de semana; si te interesa continuar con algunas relaciones y no dejar que se estanquen, hoy es el día adecuado para hablar y dejar algunas cosas claras.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Algunas relaciones de amistad pueden empezar a quebrarse por la influencia de terceras personas, por lo que posiblemente te veas en la tesitura, impuesta por uno de ellos, de elegir. Seguro que puedes contar con una tercera vía no tan traumática.
LEO (23 julio - 22 agosto). Trata de pensar un poco en ti mismo pero sin olvidarte de las personas que están a tu alrededor, porque alguien está esperando que le des el pie para contarte sus preocupaciones. Y estarás en disposición de ayudar, y mucho.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Los viajes previstos se pueden torcer en el último momento por enfermedad o diversos contratiempos, nada grave pero latosos. Tendrás que aplazar y replantear algunos puntos de tu periplo, pero preferirás ir con seguridad.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tras un fin de semana de cierta intensidad en el campo de las relaciones personales, sentirás que tienes un mayor control de tus emociones y que ya no será tan fácil que jueguen contigo para llevarte siempre los golpes.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las dificultades se incrementan hoy a la hora de las negociaciones, alguien no estará muy por la labor y tendrás que poner los puntos sobre las íes, sin amenazas, pero dejando claros los riesgos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Cuidado con la introspección, sobre todo si trabajas. Puedes estar más pendiente de una cuestión personal que de tu propio entorno laboral y eso repercutirá en los resultados de tus quehaceres. Deberás procurar gran atención a lo que haces.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Recuerda que nunca está de más la organización y la planificación para no olvidar ciertos compromisos que no quieres perderte y que se pueden pasar por no acordarte en su momento.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Necesitarás diferentes perspectivas para tomar decisiones sobre tu situación profesional, laboral o de estudios; no necesitas demasiada urgencia, pero sí tener las cosas claras para no dar pasos en falso.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El fin de semana resultó turbulento en cuanto a tus relaciones personales, pero tu capacidad de perdonar y olvidar las malas jugadas de los demás te facilitarán volver a la normalidad con tus amigos después de esa discusión.