Horóscopo de hoy, 2 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Amigos que fallan, un tercero en la relación de pareja, reencuentro amoroso agradable y confusión en el trabajo con la necesidad de unos días de vacaciones; esto dice el horóscopo para hoy domingo 2 de agosto.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Algunos amigos pueden fallarte, tal vez esperabas más de ellos en momentos que tú consideras muy delicados, pero eso no significa que todo el mundo se comporte igual. Descubrirás para tu sorpresa que algunas personas sí dan la talla.
TAURO (21 abril - 20 mayo).El cambio de tiempo puede perjudicar tu salud, no te cuidas bien y no te das cuenta de lo importante que es encontrarse con fuerza para seguir adelante. Puede que esta debilidad se haga patente hoy, pero, no por ello, dejarás de ocuparte de todo lo que tienes en tu agenda.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En el amor no vas a estar muy afortunado. No te preocupes demasiado por ello, esta etapa pasará enseguida y recuperarás la ilusión y la confianza en tu pareja. Si no tienes una relación estable, hoy no será el día para las aventuras, podrías buscarte complicaciones.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La intervención de una tercera persona, amiga de tu media naranja, podría malograr las buenas relaciones de pareja por las que atraviesas, tendrás que alejarla por todos los medios, aún procurando que no sea muy evidente.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las relaciones sentimentales pueden influir en la vida de los Leo de una manera definitiva, aunque no siempre feliz, puesto que las que no funcionaban bien acabarán sufriendo rupturas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vivirás en esta jornada un rencuentro amoroso muy agradable, porque la persona amada mostrarás su comprensión por una mala actuación con ella. Comprenderá las condiciones de presión que vives a diario y hoy tendrás la oportunidad de explicarte.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Acude a tu pareja para solucionar los problemas que te afectan. La tienes tan cerca que pocas veces has pensado que ahí está una buena ayuda para resolver tus problemas. Actúa con precaución estos días en el manejo del dinero.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El día se presenta lleno de novedades que, si no van a dar un giro radical a tu vida, sí que van a hacerse tambalear a alguna de las facetas de tu vida personal. Es probable que el amor sea el terreno más afectado; en el que encontrarás las sorpresas y los cambios.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las actividades deportivas en la naturaleza vendrán a poner a tono a tu organismo, sobre todo si has decidido perder algo de peso o ganar en musculatura. Siempre será más divertido en buena compañía.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los fallos te parecerán irreparables si los miras desde la óptica pesimista con la que has amanecido hoy. Tendrás facilidades para cambiar de actitud, pero necesitarás un pequeño empujón de alguien a quien respetas y profesas un gran cariño.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Buen día para las excursiones artísticas y culturales; aunque en principio no te atraigan, los amigos te convencerán para acudir a algún evento de este tipo y te alegrarás mucho de vivir sensaciones muy distintas y conocer a gente interesante.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el ámbito profesional se vislumbra cierta confusión que te mantiene en un estado de inquietud. Lo mejor será que tu situación laboral lo antes posible para centrarte en el trabajo. Piensa en tomarte unos días libres para desconectar.