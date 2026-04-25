Al menos siete muertos y 17 heridos por ataque terrorista en Vía Panamericana

"Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades", manifestó por su parte el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región.