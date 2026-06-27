Insólito y drástico castigo a jugadores de Uruguay tras fracaso en el Mundial 2026

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue dejando consecuencias fuera de la cancha y en las últimas horas se conoció el castigo para los jugadores uruguayos.
La selección de Uruguay protagonizó una de las mayores decepciones del Mundial 2026 al quedar eliminada de manera prematura en la fase de grupos, un resultado que ha generado fuertes críticas y un profundo malestar entre la afición celeste.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa no logró cumplir con las expectativas y se despidió del torneo antes de los dieciseisavos de final, consumando un rotundo fracaso deportivo que tomó por sorpresa a propios y extraños
Más doloroso aún fue que la Celeste no pudiera superar un grupo en el que Cabo Verde sí consiguió la clasificación, dejando en evidencia el pobre rendimiento mostrado por una selección que llegaba con la etiqueta de favorita para avanzar.
Tras confirmarse la despedida del Mundial, la dirigencia resolvió cancelar el vuelo chárter que estaba reservado para trasladar a toda la delegación de regreso a Montevideo, una medida que refleja el impacto del fracaso y que ha sido interpretada como una especie de castigo para la plantilla tras no cumplir con los objetivos trazados.
Como consecuencia de esta determinación, los jugadores ya no regresarán juntos al país. Cada integrante del plantel deberá organizar su retorno de manera individual, utilizando vuelos comerciales y siguiendo itinerarios distintos.
Algunos futbolistas viajarán directamente hacia los países donde militan con sus respectivos clubes para incorporarse a la pretemporada, mientras que otros optarán por regresar primero a Uruguay para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar sus actividades.
De acuerdo con la prensa uruguaya, la Federación decidió cancelar el vuelo chárter que tenían listo para que el equipo regresara a Uruguay, pero después de caer de forma tan desastrosa, cada jugador tendrá que pagar su boleto.
La planificación contemplaba una estancia más prolongada en el torneo, por lo que la salida anticipada obligó a modificar los planes de regreso.
Seguramente, aquellos futbolistas que juegan en el extranjero ni siquiera harán el viaje a Uruguay y regresarán directamente a sus casas. Definitivamente, la relación entre jugadores, Federación y el cuerpo técnico quedó completamente rota.
El adiós de la Celeste se consumó tras la derrota por 1-0 frente a España, en un encuentro muy disputado en el que Uruguay volvió a evidenciar los problemas ofensivos que marcaron su participación en el certamen.
Pese a los intentos por reaccionar, el conjunto sudamericano nunca encontró las herramientas para igualar el marcador y terminó firmando una eliminación que dejó una enorme sensación de frustración entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.
El revés provocó un ambiente de frustración tanto entre los jugadores como en el cuerpo técnico y la dirigencia de la Federación Uruguaya de Futbol. La actuación de la selección quedó muy por debajo de las expectativas generadas antes del inicio del campeonato, especialmente por la calidad del plantel y el prestigio del entrenador argentino Marcelo Bielsa.
El pueblo de Uruguay quedó decepcionada y molesta por el papel de su selección en este Mundial 2026.