Horóscopo de hoy, 28 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Haz lo posible por conseguir un ambiente más distendido.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu talante tradicionalista con respecto a la vida en general, y a la de los tuyos en particular, puede derivar en una discusión continua y no debes mantenerte a contracorriente siempre. Haz lo posible por conseguir un ambiente más distendido.
TAURO (21 abril - 20 mayo). No deberías pagar las tensiones del trabajo con la gente que más te quiere. Los retos siempre te han espoleado a luchar más y mejor; márcate uno y persíguelo, lo conseguirás con la ayuda de un compañero fiel.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El alejamiento del estrés estará garantizado, y la buena salud te acompañará a lo largo del día, continuando con los cuidados respecto a la alimentación y el ejercicio a los que acostumbras.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Procura mantener la calma y no decir cosas de las que luego te arrepientas, sobre todo si estás con las personas mayores de la familia. Aunque tú tengas la razón, será bueno que les dejes sus momentos de protagonismo.
LEO (23 julio - 22 agosto). La vida sentimental y el trabajo a veces son incompatibles; deberás buscar una manera de solucionarlo. No lo pagues con tu pareja, y abandona las tareas profesionales a su debido tiempo. Hoy sacarás tiempo suficiente para estar a la altura.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Estarás un tanto nervioso e inquieto, analizando todo cuanto pase a tu alrededor con una precisión milimétrica, tal vez porque te han solicitado favores que no estás en disposición de cubrir. Tampoco debes dejar que te avasallen.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te llegarán momentos de cierta desestabilización familiar. Te costará hacer comprender tu punto de vista sobre una preocupación común al hogar, y cada uno tendrá que exponer y ceder parte de sus razones. El diálogo puede ser tenso, pero también fructífero.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Por muy ocupada que tengas la cabeza en tus asuntos, la vida de familia te reclamará hoy sin más demora. Pero no temas, podrás pasarlo estupendamente si organizáis actividades al aire libre, de deporte, de ocio o de turismo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Posiblemente lleguen desencantos en el terreno amoroso. A través de una casualidad es muy posible que halles la solución a las dudas que tenías sobre el interés de una persona. No te empecines en conseguir lo que está fuera de tu alcance.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada de independencia y aislamiento que te llevará a proyectar salidas y viajes en solitario. Sensibilidad a flor de piel y tendencia al recogimiento. En el terreno económico o financiero, te convendrás actuar de modo conservador.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Un estado de ánimo rayano en la euforia puede llevarte a ser más atrevido de lo habitual y lanzarte a inversiones de las que puedes arrepentirte en breve, cuando al espuma de estos días pase.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El día se presenta un poco tenso y lleno de expectativas. Una persona cercana puede ayudarte a la hora de tomar una decisión relacionada con el futuro profesional, pero eres tú el que tienes que estar convencido porque eres el que sufrirás el mayor cambio.