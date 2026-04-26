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Capturan a sospechoso del crimen contra el pastor Óscar Núñez

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería miembro del "cártel del Diablo"

Capturan a sospechoso del crimen contra el pastor Óscar Núñez

Fotografías en vida del pastor Óscar Núñez.

​​​​​​San Pedro Sula.

La Policía Nacional reportó la detención de un sospechoso vinculado al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, crimen ocurrido recientemente y que ha generado conmoción en el norte del país.

De acuerdo con las autoridades, el capturado habría participado en la recepción del dinero exigido como parte del rescate, que superaría el medio millón de lempiras.

Horror en Yoro: hallan sin vida al pastor Óscar Núñez tras secuestro millonario

Las investigaciones preliminares también relacionan a alias Puñal con la estructura criminal conocida como “cártel del Diablo”, señalada por operar en el departamento de Yoro. La detención se ejecutó en Marale, Francisco Morazán, anoche.

El caso se remonta al 20 de abril, cuando Núñez fue privado de libertad mientras se desplazaba hacia sus actividades diarias en una zona rural del municipio de Yorito.

Días después, el cuerpo del líder religioso fue localizado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en jurisdicción de San José del Potrero, Comayagua.

Cartel del Diablo, tras el secuestro y asesinato de Óscar Núñez

Tras el hallazgo, las autoridades intensificaron las acciones investigativas y actualizaron el listado de personas más buscadas, incorporando a quien identifican como supuesto cabecilla de esa organización.

Se trata de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien se ofrece una recompensa de 300 mil lempiras a cambio de información que facilite su captura.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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