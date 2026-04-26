Capturan a sospechoso del crimen contra el pastor Óscar Núñez

​​​​​​San Pedro Sula.

La Policía Nacional reportó la detención de un sospechoso vinculado al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, crimen ocurrido recientemente y que ha generado conmoción en el norte del país. De acuerdo con las autoridades, el capturado habría participado en la recepción del dinero exigido como parte del rescate, que superaría el medio millón de lempiras.

Las investigaciones preliminares también relacionan a alias Puñal con la estructura criminal conocida como “cártel del Diablo”, señalada por operar en el departamento de Yoro. La detención se ejecutó en Marale, Francisco Morazán, anoche. El caso se remonta al 20 de abril, cuando Núñez fue privado de libertad mientras se desplazaba hacia sus actividades diarias en una zona rural del municipio de Yorito.

Días después, el cuerpo del líder religioso fue localizado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en jurisdicción de San José del Potrero, Comayagua.