¿Quién es el "lobo solitario" sospechoso del intento de tiroteo en la cena de Trump?

Washington, Estados Unidos.

Los servicios secretos estadounidenses redujeron y arrestaron este sábado a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno estadounidense. Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California (EE.UU.), que trabajaba como profesor.

¿Qué se sabe de su identidad?

De hecho el propio Trump compartió en su red social Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel.

También compartió imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad del recinto. En el metraje, en blanco y negro y de escasa calidad, se ve al hombre corriendo a toda velocidad en el control de seguridad de acceso y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando. Sin embargo, ninguno de los mensajes lleva texto adjunto que identifique al detenido. Trump explicó poco después del incidente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad dentro del cuál el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington. En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, el propio Trump aseguró que el hombre disparó a uno de los agentes, pero que este se encuentra bien gracias a que la bala impactó en su chaleco antibalas. Aunque no existe confirmación oficial de su identidad en los fragmentos disponibles, los reportes señalan que fue detenido por el Servicio Secreto tras el incidente. Además, tanto Trump, que lo calificó de "lobo solitario" como otras autoridades como la alcaldesa del distrito de Columbia, Muriel Bowser, y el jefe de policía de este distrito, Jeffery Carroll, coinciden en que es el único atacante: "hasta el momento, parece que es un actor solitario", dijeron en una rueda de prensa.

¿Quién es el sospechoso?