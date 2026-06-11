Así es Juan Fernando Lobo: el amado esposo de la chef Sandra Díaz

Hoy, tras el fallecimiento de Sandra Díaz, Juan Fernando Lobo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, su trayectoria en la televisión, la radio, la política y las redes sociales lo han convertido en una figura ampliamente reconocida en Honduras, donde muchos recuerdan también la historia de amor y los proyectos que compartió junto a su esposa.