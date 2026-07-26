La llegada de Juan Orlando Hernández a Honduras en imágenes

El expresidente Juan Orlando Hernández arribó este domingo al Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde fue recibido por su familia tras más de cuatro años fuera de Honduras. Estas son las imágenes que dejó su arribo.
Juan Orlando Hernández llegó a Honduras en un vuelo privado procedente de Miami, Estados Unidos, alrededor de las 8:30 de la mañana.
El retorno de Juan Orlando Hernández estuvo marcado por un amplio despliegue de seguridad y la presencia de decenas de periodistas nacionales e internacionales en Palmerola.
Juan Orlando Hernández abraza a su madre, Elvira Alvarado, durante el reencuentro familiar tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Juan Orlando Hernández besa a su esposa, Ana García de Hernández, durante el emotivo reencuentro que siguió a su arribo al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Juan Orlando Hernández y sus familiares realizaron una oración en la pista del Aeropuerto Internacional de Palmerola minutos después de su llegada al país.
Tras cumplir con los trámites migratorios, Juan Orlando Hernández abandonó el aeropuerto rumbo a una finca en Comayagua, donde participó en un acto de bienvenida.
Juan Orlando Hernández regresó a Honduras para enfrentar un proceso judicial. Su audiencia de declaración de imputado está programada para el 3 de agosto.
El retorno de Hernández ha reavivado la polarización política en Honduras. Mientras sus seguidores aseguran que enfrentará la justicia para demostrar su inocencia, sectores opositores cuestionan el perdón concedido por Washington y exigen que responda ante los tribunales hondureños.
El exgobernante llegó acompañado por un reducido grupo de allegados, entre ellos los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y Javier Barrientos, quienes testificaron a su favor durante el juicio por narcotráfico en Nueva York, así como su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile.