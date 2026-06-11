Critican presentación de Belinda por uso de Playback

México

La participación de Belinda en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron a la cantante por el presunto uso de playback durante su interpretación de “Por ella”, tema que presentó junto a Los Ángeles Azules.

La artista mexicana formó parte de uno de los momentos estelares del espectáculo realizado en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, poco después de su actuación, las redes se llenaron de comentarios de espectadores que aseguraron haber notado que la voz no coincidía completamente con la interpretación en escena.

Algunos internautas compararon su presentación con la de otros artistas que participaron en el evento y que, según los usuarios, habrían cantado completamente en vivo. Las críticas se centraron en la aparente falta de sincronización entre la voz y la música durante algunos pasajes de la canción.

La polémica tomó fuerza debido a las expectativas que suele generar Belinda en cada una de sus apariciones públicas. Para parte del público, un artista con su trayectoria y capacidad vocal podría haber realizado una interpretación totalmente en directo.

No obstante, los especialistas en producción de espectáculos recuerdan que el uso de pistas pregrabadas o voces de apoyo es una práctica frecuente en eventos de gran formato, especialmente en estadios, donde factores como la acústica, el viento y las exigencias de las transmisiones internacionales pueden afectar la calidad del sonido.

Pese a la controversia, la presentación también recibió comentarios positivos. Miles de seguidores destacaron la presencia escénica de la cantante y celebraron que una artista mexicana formará parte de la inauguración de un evento deportivo seguido por millones de personas en todo el mundo.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado sobre las críticas relacionadas con el supuesto playback. Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales, donde su actuación se mantiene entre los temas más comentados tras el arranque del Mundial 2026.

Los Ángeles Azules compartieron en Instagram un video de su preparación para la ceremonia inaugural al lado de los demás artistas invitados.