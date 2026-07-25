Así venció Edu a Gastón, recado a Cristiano y ganadores de La Velada del Año 6

El español lo hizo con el famoso 'Siiiuuu' de su amigo Cristiano Ronaldo. Un video que se viralizó rápidamente por X y también le mandó un mensaje: "Gracias a mi entrenador, a mi hemano, a mi mujer, a mis padres y a mis hijos. Gracias a mi familia El Chiringuito, gracias a mi amiga Georgina y al pu** mejor jugador de la historia le pese a quien le pese, gracias Cristiano Ronaldo".