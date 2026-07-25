Así venció Edu a Gastón, recado a Cristiano y ganadores de La Velada del Año 6

La Velada del Año VI se llevó a cabo este sábado y una de las peleas principales fue la de Edu Aguirre vs Gastón Edul: así fue su combate y te compartimos a todos los ganadores en el evento de Ibai Llanos.
El evento se realizó en el Estadio La Cartuja de Sevilla con miles de personas alentando desde tempranas horas para ver los 10 combates.
La primera pelea fue el de la ´influencer´ Fabiana Sevillano y la colombiana Valeria Solano ´La Parce´.
En este, la ´streamer´ colombiana se llevó la victoria en el primercombate que ha disputado frente a la ´influencer´ Fabiana Sevillano este sábado en la ´Velada del Año 6´
Luego se vinieron cvs Natalia MX en el segundo combate del evento. La mexicana fue superior durante los tres rounds.
Y fue precisamente ella, quien se llevó la victoria ante Clerss en un espectacular ambiente de La Velada del año.
Y después se vino uno de los más esperados: Gastón Edul (Argentina) vs Edu Aguirre (España). Así fue la entrada del argentino.
Por su parte, la entrada de Edu Aguirre incluyó la breve aparición de Cristiano Ronaldo a través de un video en el que aparecen juntos, mientras el periodista de El Chiringuito entrenaba previo a la pelea. Se especulaba que el portugués pudiera estar en La Velada del Año, pero finalmente no asistió y solo apareció en imágenes.
El español era el favorito para quedarse con el triunfo sobre el argentino y los locales también no lo dejaron atrás en el apoyo.
Incluso, en su entrada, Edu Aguirre presumió una réplica de la Copa del Mundo que recientemente le ganó España a Argentina.
Ya sobre el ring, Gastón cayó por decisión dividida ante su colega español, luego de un combate muy parejo que se definió en las tarjetas de los jueces. Edul tomó la iniciativa y buscó imponer el ritmo con un boxeo de corta distancia ante un Aguirre que aprovechó su mayor alcance para mantener la pelea desde lejos.
La paridad se mantuvo durante los asaltos, aunque en el tramo final el desgaste físico comenzó a sentirse y el combate se volvió más trabado, con reiteradas intervenciones del árbitro para separar a ambos periodistas.
Finalmente, cuatro de los cinco jueces le dieron la victoria a Aguirre, mientras que solo uno favoreció a Gastón.
Tras la pelea, el periodista argentino agradeció el apoyo y expresó su deseo de volver a enfrentarse a Aguirre en una próxima edición del evento. Además, reafirmó su reivindicación sobre las Islas Malvinas y envió un mensaje a Leo Messi, manifestando su deseo de que el capitán continúe representando a la Albiceleste. Edul cerró mostrando una pancarta que decía "Jesús es el camino". (Foto Récord)
"Primero, quiero revancha el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas. Segundo, las Malvinas siempre son argentinas y tercero: Leo Messi, nuestro placer y disfrute es que jueges en la selección, no importa si ganás o perdes. Ojalá te puedas quedar", sostuvo Edul.
"Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos", sentenció.
Edu Aguirre festejó por todo lo alto el triunfo sobre Gastón en La Veladad del Año.
El español lo hizo con el famoso 'Siiiuuu' de su amigo Cristiano Ronaldo. Un video que se viralizó rápidamente por X y también le mandó un mensaje: "Gracias a mi entrenador, a mi hemano, a mi mujer, a mis padres y a mis hijos. Gracias a mi familia El Chiringuito, gracias a mi amiga Georgina y al pu** mejor jugador de la historia le pese a quien le pese, gracias Cristiano Ronaldo".
Tras derrotar a Gastón, Aguirre tomó el micrófono y envió un mensaje de solidaridad para las víctimas de los incendios en Madrid y luego agredeció el respaldo de su entorno. "Gracias a mi entrenador, a mi hemano, a mi mujer, a mis padres y a mis hijos. Gracias a mi familia El Chiringuito, gracias a mi amiga Georgina y al pu** mejor jugador de la historia le pese a quien le pese, gracias Cristiano Ronaldo".
Seguidamente se refirió a su rival y los argentinos: "Un abrazo para Gastón que fue un rival fantástico y que no fue fácil. A toda Argentina le digo una cosa: esto es solo rivalidad, solo deporte. ¡Viva Argentina y viva España! ¡Campeones del Mundo!", se despidió.
Tras escuchar el discurso de Edu Aguirre, quien sostenía una réplica de la Copa del Mundo, Ibai Llanos dijo que estaba de acuerdo con todo lo que dijo su compatriota, ya que en los últimos días se sembró un odio entre argentinos y españoles que el periodista intentó desaparecer. (Foto ESPN)
Avanzando con el evento, la ´influencer´ Marta Díaz venció a Tatiana Kaer en el cuarto combate de la ´Velada del Año 6´.
Más adelante se vino uno de las mejores peleas de La Velada. En el primer round, el influencer argentino Gero Arias y derribó al youtuber español Viruzz.
El sudamericano se llevó un contundente triunfo sobre el local. Al final de su discurso retó a Jake Paul a una pelea.
Otra de las ganadoras fue la argentina Angie Velasco, quien tuvo un categórico triunfo de 5-0 en la votación ante Alondrissa.
Ya en los últimos combates, el argentino Lit Killah se unió a sus compatriotas con un triunfo tras vencer aKidd Keo.
Otra de las peleas esperadas era la de Rivers vs RoRo. Ahí la española se llevó el triunfo por decisión unánime sobre la mexicana.
En la penúltima pelea, el reconocido youtuber salvadoreño Fernanfloo se enfrentó al español Plex. Sin embargo, el centroamericano fue superado y perdió la batalla.
En la última batalla, The Grefg se llevó el triunfo ante Illojuan con 4 votos a favor en el cierre del evento.