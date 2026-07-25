Mario Segura afirma que salario de diputado de 110 mil lempiras “no le ajusta”

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Liberal, Mario Segura , aseguró que el salario mensual de los congresistas hondureños se reduce considerablemente debido a los gastos que deben cubrir durante su permanencia en Tegucigalpa.

Segura hizo sus declaraciones al referirse a las condiciones económicas de los diputados, quienes reciben un ingreso de 110 mil lempiras , según afirmó, pero deben asumir costos de vivienda, alimentación y otros gastos personales.

“Lo que nos sale de salario son 110 mil pesos, yo creo que ese tema deberíamos de aclararlo. 110 mil lempiras”, expresó el parlamentario liberal al hablar sobre la situación económica de los legisladores.

El diputado señaló que alquilar un apartamento en la capital puede representar un gasto aproximado de 15 mil lempiras, además de los costos diarios de alimentación y otros compromisos.

Segura manifestó que, después de cubrir esos gastos, a un congresista podrían quedarle alrededor de 40 mil lempiras disponibles de su salario mensual.

“Es duro, solo nos queda como 40 mil lempiras”, manifestó.

“¿Cuánto le queda un diputado del salario y después todos los gastos de pagar el cuarto? Le pueden quedar unos 40 mil lempiras”, afirmó durante sus declaraciones.

El parlamentario también indicó que los diputados enfrentan gastos adicionales al atender las demandas de ciudadanos de sus departamentos, como en su caso con los habitantes de El Paraíso.

Las declaraciones de Segura surgen en medio del debate público sobre los salarios y beneficios que reciben los funcionarios del Congreso Nacional, un tema que genera cuestionamientos entre distintos sectores de la sociedad.