La Velada del Año 6, EN VIVO hoy: peleas, ganadores y Gastón Edul vs Edu Aguirre

La Velada del Año VI del creador de contenidos e influyente Ibai Llanos se está llevando a cabo este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla con miles de personas presentes para ver a las distintas personalidades en combate.
Sigue en directo La Velada del Año VI
¡YA HAY GANADORA! Natalia MX arrasa 5-0 en el ring ante Clersss y se queda con la victoria.
¡Ya esperamos por la segunda ganadora del evento!
¡YA SE VIENE LA SEGUNDA BATALLA! Natalia MX y Clersss se enfrentan en el ring.
¡YA TENEMOS A LA PRIMERA GANADORA!
¡LA PARCE HACE SU ENTRADA AL RING!
¡Todo listo!
Fabiana Sevillano y La Parce son protagonistas del primer combate en La Velada del Año VI.
LOS COMBATES DE LA VELADA DEL AÑO 6
Fabiana Sevillano vs La Parce
Clerss vs Natalia MX
Edu Aguirre vs Gastón Edul
Marta Díaz vs Tatiana Kaer
Gero Arias vs Viruzz
Alondrissa vs Angie Velasco
Lit Killah vs Kidd Keo
Samy Rivers vs RoRo
Plex vs Fernanfloo
Illojuan vs TheGrefg