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La Velada del Año 6, EN VIVO hoy: peleas, ganadores y Gastón Edul vs Edu Aguirre

La Velada del Año VI se está desarrollando en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Sigue todos los detalles de los combates.

La Velada del Año 6, EN VIVO hoy: peleas, ganadores y Gastón Edul vs Edu Aguirre

Espectacular ambiente en el Estadio La Cartuja en Sevilla para La Velada del Año 6.
Sevilla, España

La Velada del Año VI del creador de contenidos e influyente Ibai Llanos se está llevando a cabo este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla con miles de personas presentes para ver a las distintas personalidades en combate.

Sigue en directo La Velada del Año VI

¡YA HAY GANADORA! Natalia MX arrasa 5-0 en el ring ante Clersss y se queda con la victoria.

¡Ya esperamos por la segunda ganadora del evento!

¡YA SE VIENE LA SEGUNDA BATALLA! Natalia MX y Clersss se enfrentan en el ring.

¡YA TENEMOS A LA PRIMERA GANADORA!

¡LA PARCE HACE SU ENTRADA AL RING!

¡Todo listo!

Fabiana Sevillano y La Parce son protagonistas del primer combate en La Velada del Año VI.

LOS COMBATES DE LA VELADA DEL AÑO 6

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clerss vs Natalia MX

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Gero Arias vs Viruzz

Alondrissa vs Angie Velasco

Lit Killah vs Kidd Keo

Samy Rivers vs RoRo

Plex vs Fernanfloo

Illojuan vs TheGrefg

Pesaje de La Velada del Año 6: así fue el picante cara a cara de Edu Aguirre y Gastón Edul

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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