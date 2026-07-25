La Velada del Año 6, EN VIVO hoy: peleas, ganadores y Gastón Edul vs Edu Aguirre

Sevilla, España

La Velada del Año VI del creador de contenidos e influyente Ibai Llanos se está llevando a cabo este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla con miles de personas presentes para ver a las distintas personalidades en combate.

Sigue en directo La Velada del Año VI

¡YA HAY GANADORA! Natalia MX arrasa 5-0 en el ring ante Clersss y se queda con la victoria.

¡Ya esperamos por la segunda ganadora del evento!

¡YA SE VIENE LA SEGUNDA BATALLA! Natalia MX y Clersss se enfrentan en el ring.

¡YA TENEMOS A LA PRIMERA GANADORA!

¡LA PARCE HACE SU ENTRADA AL RING!

¡Todo listo! Fabiana Sevillano y La Parce son protagonistas del primer combate en La Velada del Año VI.

LOS COMBATES DE LA VELADA DEL AÑO 6