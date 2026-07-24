Pesaje de La Velada del Año 6: así fue el picante cara a cara de Edu Aguirre y Gastón Edul

Sevilla, España.

Comenzó la cuenta regresiva para La Velada del Año 6 y uno de los momentos más esperados lo han protagonizado los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul, quienes se volvieron viral en un intenso cara a cara en el pesaje de su combate. El Estadio La Cartuja de Sevilla vivió un clima caliente cuando llegó la hora del pesaje de Aguirre y Edul antes de subirse al ring, ambos periodistas tuvieron un intenso careo que rápidamente se volvió viral por el fuerte intercambio de declaraciones y los silbidos del público. Edu Aguirre, periodista amigo de Cristiano Ronaldo, marcó en la balanza 71.3 kilogramos, mientras que Gastón Edul lo dejó en 73.8 kg. A un día de que se lleve a cabo una nueva edición del megaevento organizado por el streamer Ibai Llanos, este viernes se realizó el pesaje oficial y el último cara a cara entre los protagonistas. Lejos de ser un trámite protocolar, el encuentro entre el español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul desató la máxima tensión, enmarcado por el clima caldeado que dejó el reciente Mundial 2026 y las campañas de tinte anti-argentino que circularon en Europa en el último tiempo.

Lejos de achicarse ante el contexto hostil, el cronista argentino se hizo sentir desde el primer segundo. Para dejar en claro su postura, Edul apareció en el escenario luciendo una camiseta con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, un guiño directo a la gloria albiceleste que encendió aún más los ánimos del público local. La reciente final del Mundial 2026 entre Argentina y España alimentó la rivalidad entre ambos, que trasladaron esa tensión al escenario organizado por Ibai Llanos. Mientras Edu Aguirre estuvo presente en Sevilla, Gastón Edul participó mediante videollamada desde Estados Unidos, donde todavía se encontraba cubriendo la Copa del Mundo. A la distancia, ninguno de los dos evitó el cruce.

España contra Argentina. ¿Otro combate sin casco?



🇦🇷 Gastón Edul: 73.8 kg

🇪🇸 Edu Aguirre: 71.3 kg pic.twitter.com/BsDgTjAt0c — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el público español comenzó a silbar a Edul al aparecer en pantalla. Lejos de intimidarse, el periodista argentino respondió con firmeza y dejó en claro que está listo para el desafío. Antes de subirse a la balanza, el periodista argentino tomó el micrófono y dejó una fuerte declaración político-deportiva, respondiendo a los ataques y cuestionamientos que sufrió la delegación argentina en tierras europeas durante los últimos meses. "No hay que meterse con un país. Nosotros no somos sumisos, nos plantamos a defender a la Argentina donde sea y con quien sea. Es un orgullo ser argentino y cada vez que lo pueda decir, donde sea, voy a decirlo hoy y mañana", sentenció Edul ante la ovación de los compatriotas presentes. La tensión aumentó cuando Edu Aguirre, de 'El Chiringuito de Jugones', lanzó una provocación al asegurar que su rival llevaba "ocho meses preparando excusas para cuando pierda".