Nuevos precios de los combustibles entrarán en vigor a partir del 27 de julio: estas son las alzas

Cortés, Honduras.

No obstante, el Gobierno mantendrá el subsidio temporal a la gasolina regular y al diésel, mientras que el GLP doméstico conservará su precio.

La Secretaría de Energía (SEN) anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que estará vigente en Honduras a partir del lunes 27 de julio , reflejando incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.

En San Pedro Sula, la gasolina superior aumentará 3.17 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 131.83 lempiras por galón. La gasolina regular subirá 1.64 lempiras y se cotizará en 120.45 lempiras, manteniendo el apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno.

El queroseno registrará el mayor incremento de la semana al aumentar 5.59 lempiras, alcanzando un precio de 106.05 lempiras por galón. Por su parte, el diésel tendrá un ajuste de 3.61 lempiras y pasará a costar 120.95 lempiras, también bajo el esquema de subsidio temporal.

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el cilindro de uso doméstico de 25 libras mantendrá su precio en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular aumentará 35 centavos, fijando su nuevo valor en 44.43 lempiras por galón.

Para Tegucigalpa, la gasolina superior experimentará un incremento de 3.32 lempiras, por lo que se venderá a 135.16 lempiras por galón. La gasolina regular aumentará 1.70 lempiras y tendrá un precio de 123.73 lempiras, manteniendo el subsidio temporal.

El queroseno sufrirá un alza de 5.73 lempiras, alcanzando un costo de 109.39 lempiras por galón, mientras que el diésel incrementará 3.67 lempiras para venderse a 124.26 lempiras, también con apoyo económico temporal.

En la capital, el GLP doméstico conservará su precio de 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehicular aumentará 35 centavos, ubicándose en 47.96 lempiras por galón.

La Secretaría de Energía explicó que estos ajustes responden a las variaciones registradas en el mercado internacional de los hidrocarburos. Asimismo, indicó que el Gobierno de la República continuará aplicando el apoyo económico temporal a la gasolina regular y al diésel, con el objetivo de reducir el impacto del alza en los consumidores.

Finalmente, la institución recordó que el precio del cilindro de GLP doméstico de 25 libras permanecerá sin cambios en ambas ciudades, como parte de las medidas para proteger la economía de los hogares hondureños.