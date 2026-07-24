Empresarios piden reformar la Ley de Empleo Parcial antes del Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés

La Ley de Empleo Parcial, orientada a regular la contratación por hora y aprobada por el Congreso Nacional el 30 de marzo de 2026, no ha generado el impacto esperado en la creación de puestos de trabajo, según representantes del sector privado. Ante este escenario, empresarios solicitaron al Congreso reformar la normativa antes del inicio del Feriado Morazánico y de la temporada navideña, con el objetivo de incentivar la contratación durante uno de los períodos de mayor actividad comercial del año.

Los representantes empresariales sostienen que algunos aspectos de la legislación dificultan su aplicación y desincentivan a las empresas a utilizar esta modalidad de contratación. Consideran que una reforma antes del último trimestre del año permitiría ampliar las oportunidades de empleo formal y atender el incremento de la demanda laboral que tradicionalmente se registra en la recta final del año. Fernando Puerto, titular de la Secretaría de Trabajo, informó que la institución ha recibido apenas unas 60 solicitudes para registrar contratos bajo esta modalidad. No obstante, defendió la legislación y rechazó las propuestas para derogarla, al asegurar que su objetivo es ampliar las oportunidades de contratación formal y generar más empleos. El funcionario atribuyó los bajos resultados, en parte, a la alta informalidad laboral. Explicó que el 82% de las empresas opera fuera de la economía formal, lo que limita la aplicación de la ley y reduce el número de contratos que pueden registrarse bajo este esquema. Puerto agregó que la normativa requiere más tiempo para consolidarse y afirmó que la Secretaría de Trabajo ya habilitó el sistema para el registro de contratos, además de capacitar a empresas e inspectores para facilitar su implementación. Por su parte, Daniel Discua, subsecretario de Trabajo, manifestó que entre 2025 y 2026 se generaron alrededor de 200,000 empleos; sin embargo, señaló que estos se concentraron en la economía informal. "Son empleos que debieron registrarse bajo esta modalidad", afirmó el funcionario. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró que la Ley de Empleo Parcial no fue consultada con la organización antes de su aprobación. "Dijimos que esa ley no iba ayudar a generar empleo porque es muy burocrática en primer lugar y segundo le pide muchas cosas a las empresas, cuando la ley en sí, el Código del Trabajo es más flexible que esa ley; esa ley debe ser derogada o modificada, pero con esa ley no van a generarse empleos", aseveró Urtecho. Urtecho añadió que, de no modificarse, la normativa tampoco impulsará el empleo durante la temporada navideña. "Que no sea tan burocrática la ley, si se ponen tantas condiciones para generar un empleo, la gente va a decir para qué voy a formalizarme, mejor me quedo en la informalidad, esa ley no sirve", enfatizó. Asimismo, señaló que el Gobierno debe generar las condiciones necesarias para promover empleos de calidad y estables en el tiempo.

Inicialmente, el sector privado estimó que la ley permitiría generar más de 250,000 empleos; sin embargo, esas expectativas aún están lejos de cumplirse. La normativa establece un marco legal específico para quienes laboren menos de la jornada ordinaria, con horarios de entre 18 y 32 horas semanales. Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a vacaciones remuneradas, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, descanso semanal y demás beneficios contemplados en el Código del Trabajo, aplicados de forma proporcional según la jornada pactada. Además, deben estar afiliados obligatoriamente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). La Secretaría de Trabajo es la encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones correspondientes. También se estimaba que la nueva Ley de Empleo Parcial permitiría recuperar parte de los empleos perdidos tras la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022. Entre los sectores que se proyectaban como los principales beneficiados figuraban comercio y turismo, que esperaban generar entre 20,000 y 30,000 empleos únicamente durante temporadas como Semana Santa y el Feriado Morazánico. Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), explicó a LA PRENSA que, en su ejercicio como abogado laboral, asesora a 69 empresas y ninguna ha registrado contratos bajo esta modalidad porque, a su juicio, la ley no está funcionando como debería y necesita modificaciones. "Hay muchas trabas. Para generar empleo necesitamos que la ley sea parecida a la ley de empleo por hora. No es un tema de eliminar la ley, sino de corregir a quienes abusan de ella". Pineda consideró que las reformas deberían aprobarse antes del Feriado Morazánico y de la temporada navideña. Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), señaló que la ley representa un avance porque volvió a poner sobre la mesa una modalidad para fomentar oportunidades laborales. Sin embargo, afirmó que aún requiere ajustes para alcanzar su potencial. "Reconocemos que se trata de un primer paso y que cualquier empleo que se genere es valioso; sin embargo, la normativa todavía incorpora restricciones que limitan su alcance y hacen que no resulte lo suficientemente atractiva ni para los empleadores ni para muchos trabajadores". Añadió que ahora corresponde evaluar su funcionamiento, escuchar a los diferentes sectores y realizar las modificaciones necesarias para dotarla de mayor flexibilidad y eficiencia. "El objetivo debe ser contar con una legislación que responda a la realidad del mercado laboral, incentive la contratación formal y beneficie tanto a las empresas como a los hondureños que buscan una oportunidad de empleo", concluyó. Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), indicó que la ley debe adaptarse a la realidad del mercado laboral, considerando que la mayor parte del empleo es generado por las mipymes y que la adhesión a esta modalidad no debería resultar tan compleja.