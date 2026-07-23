Ministerio Público rechaza recurso de apelación de extinta Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), declaró inadmisible un recurso de apelación presentado por integrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, por lo que continuarán las investigaciones en contra de sus exmiembros.

La acción legal fue promovida por la defensa de la diputada Angélica Smith, quien buscaba impugnar las diligencias que desarrolla la Fiscalía por supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de la Comisión Permanente, encabezada por Luis Redondo.

Entre los exfuncionarios investigados se encuentra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a otros exdiputados que formaron parte de ese órgano legislativo.

La investigación del Ministerio Público está relacionada con presuntos delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones públicas, entre otros ilícitos que son analizados por las autoridades.

Tras la resolución de la Fetccop, el ente acusador podrá continuar con las diligencias investigativas y la recopilación de elementos para determinar si procede la presentación de un requerimiento fiscal.

Además de Redondo y Smith, la investigación incluye a Hugo Noé Pino, Juan Barahona, Osman Chávez, Fabricio Sandoval, Carlos Raudales, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Casaña.

Luego de conocer la decisión, Angélica Smith informó que su defensa analiza acudir nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante un recurso de amparo para continuar con su defensa y solicitar garantías dentro del proceso.

El Ministerio Público indicó que las diligencias están enfocadas en las actuaciones realizadas durante la sesión legislativa del 8 de enero, fecha en la que se habrían registrado los hechos que son objeto de investigación.