MP cita a Luis Redondo y exmiembros de la extinta comisión permanente

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), citó al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, y a todos los exintegrantes de la comisión permanente para que comparezcan este miércoles ante fiscales de esa dependencia. Según el comunicado del MP, las diligencias forman parte de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones durante el período en que operó la comisión permanente del Congreso Nacional. La Fetccop detalló que las líneas de investigación se centran en decisiones adoptadas por dicha comisión que, de acuerdo con los indicios recabados, habrían sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución de la República y las leyes vigentes del país.

¿Quiénes son los citados?

Entre los citados figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, el Ministerio Público informó que se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña. El ente acusador señaló que las diligencias abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente. Además, indicó que algunos de los señalados continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, por lo que se aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente. De acuerdo con el Ministerio Público, entre los posibles delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública, sin descartar nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales. La Fiscalía reiteró que continuará con el proceso investigativo para determinar si existieron actuaciones fuera del marco legal durante las decisiones tomadas por la comisión permanente del Congreso Nacional.

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