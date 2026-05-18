Ciclista muere arrollado por camioneta en Choloma

Choloma

De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres se conducían en bicicletas cuando fueron impactados por una camioneta cuyo conductor, supuestamente, iba en estado de ebriedad.

Un ciclista murió y otro resultó herido luego de ser arrollados por una camioneta la noche del domingo en el sector de Quebrada Seca, Choloma, Cortés.

Tras el accidente, los tres involucrados fueron auxiliados y trasladados de emergencia a un centro hospitalario.

En el hospital se confirmó la muerte de uno de los ciclistas, identificado como German Castro.

Mientras tanto, Jesús Octavio Franco Ortiz permanece ingresado en el área de emergencias con pronóstico reservado.

También fue hospitalizado el conductor de la camioneta involucrada en el hecho, identificado como Jorge Antonio Sosa.

Autoridades policiales realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.