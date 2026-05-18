Triple crimen en El Cimarrón: podrían girar nuevas capturas

Tegucigalpa, Honduras

Las investigaciones por el triple crimen ocurrido en la aldea El Cimarrón continúan avanzando y esta semana podrían emitirse nuevas órdenes de captura contra otros presuntos implicados en la masacre, informó Edgardo Barahona, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El funcionario indicó que el Ministerio Público ya perfila a más sospechosos y que, a más tardar el miércoles, podrían registrarse nuevos avances en el caso.

Barahona explicó que no brindarán mayores detalles para evitar entorpecer las investigaciones o alertar a los involucrados. Las declaraciones surgen tras la captura de Víctor Javier Rivas Castro (de 37 años), supuesto integrante de la Pandilla 18, acusado del asesinato de tres personas halladas calcinadas en la aldea El Cimarrón, en el Distrito Central.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro José Marcia Reyes, Bowey Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda. Sus cuerpos fueron encontrados dentro y cerca de un congelador tipo freezer en una zona montañosa del sector.

Hallazgo en El Cimarrón

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el lunes 11 de mayo. Un día después, miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron una alerta sobre un incendio forestal en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.