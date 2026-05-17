Cámaras captan brutal asesinato en una gasolinera en Tegucigalpa

Las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron el momento exacto en que un hombre fue asesinado a disparos la mañana del viernes en el sector de Los Pinos, en Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Fabricio Sebastián García, quien se encontraba compartiendo con amigos en un establecimiento de venta de bebidas ubicado dentro del centro comercial de la estación de combustible.
De acuerdo con las imágenes, un individuo se acercó al lugar y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra García, provocándole la muerte en el sitio. Tras cometer el crimen, el sospechoso huyó rápidamente de la escena.
Elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades analizan los videos de vigilancia y recopilan evidencias para identificar y capturar al responsable del ataque.