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Cámaras captan brutal asesinato en una gasolinera en Tegucigalpa

El crimen, que quedó captado por cámaras de seguridad, ocurrió mientras la víctima compartía con amigos en un establecimiento del lugar

Cámaras captan brutal asesinato en una gasolinera en Tegucigalpa

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Fabricio Sebastián García fue atacado a disparos dentro de una gasolinera en el sector de Los Pinos, en la capital
Tegucigalpa, Honduras.

Las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron el momento exacto en que un hombre fue asesinado a disparos la mañana del viernes en el sector de Los Pinos, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Fabricio Sebastián García, quien se encontraba compartiendo con amigos en un establecimiento de venta de bebidas ubicado dentro del centro comercial de la estación de combustible.

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De acuerdo con las imágenes, un individuo se acercó al lugar y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra García, provocándole la muerte en el sitio. Tras cometer el crimen, el sospechoso huyó rápidamente de la escena.

Elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades analizan los videos de vigilancia y recopilan evidencias para identificar y capturar al responsable del ataque.

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Redacción La Prensa
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