Cámaras captan brutal asesinato en una gasolinera en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron el momento exacto en que un hombre fue asesinado a disparos la mañana del viernes en el sector de Los Pinos, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Fabricio Sebastián García, quien se encontraba compartiendo con amigos en un establecimiento de venta de bebidas ubicado dentro del centro comercial de la estación de combustible.