Getsel vuelve a ser campeón con Herediano: tumbaron al Saprissa en Costa Rica

San José, Costa Rica.

Además, el hondureño Getsel Montes , que en la ida en el Ricardo Saprissa estuvo ausente, esta vez fue figura y tuvo la tarea de frenar los ataques de Kendal Waston en los balones aéreos, ganándolos todos.

Con goles en el segundo tiempo de Keysher Fuller y Marcel Hernández, el Herediano se impuso ante un Saprissa que perdió el control del partido en el complemento y que no supo cómo generar ocasiones de peligro para meterse de nuevo en la pelea.

El Herediano , que dirige el argentino José Giacone y que tiene como goleador al cubano Marcel Hernández, se coronó este sábado campeón del fútbol de Costa Rica por trigésima segunda ocasión al derrotar al Saprissa por 2-0 (3-2 global) en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura.

El defensor catracho ha tenido un exitoso paso por Herediano, ya que ha sido campeón tres veces: Apertura 2024, Clausura 2025 y Clausura 2026.

Con la ventaja de 2-1 obtenida en la ida, el Saprissa apostó por reforzar su bloque defensivo y atacar con contragolpes encabezados por el delantero panameño Tomás Rodríguez, quien dispuso de un par de ocasiones claras que desperdició con débiles remates.

La oportunidad más clara del Herediano fue para el goleador del torneo, el cubano Marcel Hernández, pero su remate se estrelló en el horizontal de la portería defendida por el joven guardameta Abraham Madriz.

Pero en el segundo tiempo el Herediano salió con todo en busca de título y le cambió la historia al partido con el ingreso al campo del extremo Luis Ronaldo Araya, quien fue un verdadero dolor de cabeza generando desequilibrio por la banda izquierda y creando jugadas de peligro.

En una de esas jugadas de Araya, el extremo sirvió el balón frente al área desde donde Keysher Fuller envió un potente remate que se estrelló en el vertical antes de ingresar a la portería y abrir el marcador.

El Herediano aprovechó el descontrol defensivo del Saprissa y marcó el 2-0 en una gran jugada individual de Marcel Hernández, quien después de dejar en el camino al panameño Fidel Escobar marcó un golazo con una gran definición.

El Saprissa que entrena Hernán Medford intentó ir al ataque en el último cuarto de hora con pelotazos al área en búsqueda de algún cabezazo, pero la defensa herediana respondió a la altura y evitó cualquier riesgo para mantener el marcador y consagrarse campeón.