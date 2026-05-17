Sevilla vs Real Madrid, EN VIVO en la jornada 37 de Liga Española

Madrid, España.

El Sevilla y el Real Madrid dirimen este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán un duelo con mayor trascendencia de la que podría parecer, al no jugarse los madridistas nada en el aspecto clasificatorio, pero en el que el equipo de Álvaro Arbeloa debe sacudirse las tensiones que le acompañan ante un conjunto andaluz que se juega un objetivo crucial como amarrar la permanencia.

Sigue lo mejor del Sevilla vs Real Madrid

PRIMER TIEMPO // Sevilla 0-1 Real Madrid

MINUTO 14 -- ¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Vinicius define y pone el 0-1 del partido. La jugada fue revisada por el VAR por una posible falta de Mbappé previo al gol.

MINUTO 4 -- Nuevo remate de larga distancia de los locales y Courtois la manda al tiro de esquina.

MINUTO 1 -- ¡SE SALVA EL REAL MADRID! Disparo sobre los linderos del Sevilla y pasa cerca de la meta de Courtois.

¡COMIENZA EL JUEGO! Real Madrid ya se enfrenta al Sevilla en la penúltima jornada de la Liga Española.

EL 11 TITULAR DEL REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Brahim Díaz, Thiago, Tchouaméni, Bellingham; Mbappé y Vinícius Junior

EL 11 TITULAR DEL SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas, Gudelj, Sow, Oso; Maupay y Akor Adams.

-- DATOS PREVIOS -- Ambos llegan al choque en una situación muy dispar y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente diversas. Al equipo de Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas (1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal) que le han dado mucho aire, oxígeno puro, le faltaría un punto para sellar la salvación y poner fin a su sufrimiento. Mientras, el Real Madrid, después de ganar 2-0 el jueves al Real Oviedo con bronca en el Bernabéu, especialmente al astro Kylian Mbappé, y posteriores manifestaciones polémicas del delantero francés a las que replicó Arbeloa, está obligado a recuperar su imagen, a zanjar peleas y polémicas internas para acabar bien un curso para olvidar.

EL 11 TITULAR DEL SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas, Gudelj, Sow, Oso; Maupay y Akor Adams.

-- DATOS PREVIOS -- Ambos llegan al choque en una situación muy dispar y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente diversas. Al equipo de Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas (1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal) que le han dado mucho aire, oxígeno puro, le faltaría un punto para sellar la salvación y poner fin a su sufrimiento. Mientras, el Real Madrid, después de ganar 2-0 el jueves al Real Oviedo con bronca en el Bernabéu, especialmente al astro Kylian Mbappé, y posteriores manifestaciones polémicas del delantero francés a las que replicó Arbeloa, está obligado a recuperar su imagen, a zanjar peleas y polémicas internas para acabar bien un curso para olvidar.

El Sevilla, duodécimo con 43 puntos tras su impresionante y valiosa remontada en Villarreal (2-3, después de un 2-0 en contra), lo tiene claro: busca dar continuidad a su más que positiva inercia en este tramo final con su cuarto triunfo seguido y quiere que Nervión vuelva a convertirse en un 'manicomio' que lleve en volandas a su equipo, como en sus dos últimas citas en casa ante la Real y el Espanyol. García Plaza, curtido en mil batallas y sobre todo cuando las 'papas' queman, en la lucha por eludir el descenso, ha dejado claro que "no hay nada hecho" y que ante el Real Madrid, que te puede hacer un roto en un momento por su calidad pese a no jugarse nada, deben salir a ganar, como en las últimas jornadas. Al Sevilla podría bastarle con un empate y que le beneficiaran un par de resultados más de la decena de rivales también implicados en la pelea por la salvación, con especial atención al Elche-Getafe y al Levante-Mallorca. El madrileño, que recupera tras lesión al punta canterano Isaac Navarro, parece que no hará muchos cambios y podría poner un once similar al que logró un triunfo de mucho peso en Villarreal.Por otro lado, tras una semana de incendios en el Real Madrid, Kylian Mbappé avivó el último. “Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero”, aseguró tras ser suplente en Oviedo.