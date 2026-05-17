Querido integrante de RBD fue diagnosticado con terrible enfermedad

RBD es una de las bandas más exitosas de las últimas décadas, desde su separación hasta su reencuentro en el 2023 que terminó con un concierto en el Estadio Azteca, las polémicas y preguntas sobre sus integrantes no faltan.
A más de dos décadas del estreno de Rebelde, los integrantes de RBD continúan siendo figuras reconocidas dentro de la música y la televisión en México y América Latina.
Ahora, le contamos qué fue del cantante más joven de la banda que sufre una enfermedad terrible.
Christopher Uckermann nació el 21 de octubre de 1986 y tiene 39 años, por lo que es el menor de los seis integrantes de la agrupación mexicana.
Christopher Uckermann continúa enfocado en su carrera musical y en los últimos meses ha compartido nuevos proyectos con sus seguidores.
El cantante Christopher Uckermann habló en entrevista con Yordi Rosado sobre su experiencia con problemas de tiroides que supo que tenía durante su participación en la gira de reencuentro, cuando los integrantes se dieron cuenta que había presuntas irregularidades en la gira, pues algunos de los fans comenzaron a notar que lucía físicamente diferente.
“Yo antes del tour estaba teniendo algunos temas de de la tiroides, ahí me di cuenta que el estrés es el detonante número uno de todo y me di cuenta en el Madison Square Garden. Yo le rezaba a Dios, le decía: ‘Ayúdame’ porque no podía casi ni habla, justo esto que está relacionado con la tiroides, pero, ¿qué lo detonó más? El estrés”, dijo Christopher Uckermann.
Destacó que sí pudo salir al escenario a cantar porque, dijo, “al final, cuando estás frente a tanto público, hay un shot de adrenalina y de supervivencia, de alguna manera eso fue lo que me sacó”.
De acuerdo con información de Medline Plus, la tiroides es una glándula ubicada en la parte frontal del cuello que produce hormonas encargadas de regular el uso de la energía en el cuerpo.
Estas hormonas influyen en funciones como la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión y el estado de ánimo, ya que intervienen en la actividad de distintos órganos. Cuando existe un desequilibrio en su producción, pueden presentarse alteraciones en el funcionamiento general del organismo.