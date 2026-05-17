Querido integrante de RBD fue diagnosticado con terrible enfermedad

“Yo antes del tour estaba teniendo algunos temas de de la tiroides, ahí me di cuenta que el estrés es el detonante número uno de todo y me di cuenta en el Madison Square Garden. Yo le rezaba a Dios, le decía: ‘Ayúdame’ porque no podía casi ni habla, justo esto que está relacionado con la tiroides, pero, ¿qué lo detonó más? El estrés”, dijo Christopher Uckermann.