¡Guapísimo! John Travolta impacta con su aspecto rejuvenecido en Cannes

El viernes, Travolta publicó en su Instagram que había recibido la Palma de Oro honorífica de Cannes, el equivalente a un premio a la trayectoria. "¡Nunca me había sentido tan orgulloso de ganar un premio!", escribió. "Para mí, la Palma de Oro de Cannes siempre ha representado el arte en su máxima expresión. Es una experiencia profundamente conmovedora".