¡Guapísimo! John Travolta impacta con su aspecto rejuvenecido en Cannes

John Travolta vuelve a apostar por un estilo atrevido. El actor, de 72 años, lució otra boina en la sesión de fotos de su nueva película, "Propeller One-Way Night Coach", en el Festival de Cannes, el pasado sábado.
Travolta lucía impecable con un atuendo completamente negro, que incluía una boina negra. Posó sonriente con los brazos extendidos para los fotógrafos, vistiendo una camisa de terciopelo, pantalones ajustados y botas.
La estrella de "Grease" llevaba gafas de montura metálica y barba teñida, con un aspecto notablemente diferente al que sus fans están acostumbrados.
Y es que el actor de 72 años luce una imagen renovada. Muchos de los usuarios de redes sociales preguntan qué se hizo el actor, y hasta comentan que se ha quitado 20 años de encima.
Travolta causó sensación con su nuevo look en el Festival de Cannes el viernes, cuando lució una boina de lana color crema holgada y un traje en el estreno de su película, que marca su debut como director.
Desfiló por la alfombra roja y posó para las fotos con su hija de 26 años, Ella, quien también actúa en la película. Ella acaparó todas las miradas con un precioso vestido negro y diamantes.
"Propeller One-Way Night Coach" narra la historia de Jeff, un joven aficionado a la aviación, y su madre, quienes emprenden un viaje de ida a través del país hasta Hollywood, según Variety. Ella interpreta a una azafata en la película.
El viernes, Travolta publicó en su Instagram que había recibido la Palma de Oro honorífica de Cannes, el equivalente a un premio a la trayectoria. "¡Nunca me había sentido tan orgulloso de ganar un premio!", escribió. "Para mí, la Palma de Oro de Cannes siempre ha representado el arte en su máxima expresión. Es una experiencia profundamente conmovedora".
Últimamente, Travolta ha lucido con frecuencia boinas. En un video de Instagram con Ella, que publicó el viernes sobre su viaje a Cannes, lucía un atuendo completamente azul, incluyendo una boina azul a juego.
John Travolta posa con la Palma de Oro de honor a su llegada a la presentación de la película que dirige "Propeller One-way Night Coach" ('Ven a volar conmigo') este sábado.
Travolta tuvo a su hija Ella con su difunta esposa, Kelly Preston, quien falleció de cáncer de mama a los 57 años en 2020.
Padre e hija: John y Ella Travolta.