Yulitza Tolosa desapareció tras someterse a una "lipo"; familiares sospechan de la clínica

La situación dio un giro horas más tarde. Las acompañantes aseguran que comenzaron a recibir mensajes desde el celular de Tolosa informando que estaba siendo trasladada al Hospital de Meissen. No obstante, las respuestas se interrumpieron repentinamente y el teléfono fue apagado. Para las allegadas, existe la sospecha de que otra persona manipuló el dispositivo móvil de la mujer.