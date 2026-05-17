Yulitza Tolosa desapareció tras someterse a una "lipo"; familiares sospechan de la clínica

Yulitza Consuelo Tolosa, de 52 años, buscaba mejorar su apariencia física y decidió realizarse un procedimiento estético en la clínica Beauty Láser, sin imaginar que aquella decisión terminaría desencadenando su desaparición. Horas después del caso, las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba de manera clandestina.
Yulitza Consuelo Tolosa, de 52 años, fue vista por última vez luego de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento localizado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.
El caso ocurrió el pasado 13 de mayo, cuando Tolosa acudió al centro estético Beauty Láser para someterse a a una liposucción que, según lo previsto, duraría apenas un par de horas. Sin embargo, el procedimiento terminó prolongándose durante casi toda el día, situación que comenzó a generar preocupación entre las personas que la acompañaban.
De acuerdo con versiones entregadas por amigas de la mujer, después de la cirugía la encontraron en condiciones delicadas: tenía problemas para respirar, lucía descompensada y se mostraba confundida. Ante ese panorama, desde el mismo establecimiento les recomendaron que permaneciera allí durante la noche bajo observación.
La situación dio un giro horas más tarde. Las acompañantes aseguran que comenzaron a recibir mensajes desde el celular de Tolosa informando que estaba siendo trasladada al Hospital de Meissen. No obstante, las respuestas se interrumpieron repentinamente y el teléfono fue apagado. Para las allegadas, existe la sospecha de que otra persona manipuló el dispositivo móvil de la mujer.
Las inconsistencias llevaron a que las autoridades realizaran una inspección en el lugar. Durante el operativo encontraron que el sistema de videovigilancia había sido retirado, lo que incrementó las dudas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.
Paralelamente, investigadores revisaron cámaras de seguridad instaladas en calles cercanas y en las imágenes se observa a Tolosa siendo sacada del local por dos hombres que posteriormente la subieron a un vehículo particular.
La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que el negocio no contaba con permisos sanitarios para efectuar cirugías estéticas, pese a que ofrecía este tipo de servicios.
La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, anunció que tras este caso se intensificarán los operativos de control contra centros clandestinos que funcionan en distintos sectores del sur de la ciudad.
La búsqueda de Yulitza Consuelo Tolosa continúa y las autoridades intentan esclarecer qué ocurrió después de su salida del establecimiento. Sus familiares exigen justicia.