Van 88 muertos: brote letal de ébola obliga a la OMS a declarar emergencia internacional

La directora de operaciones de los CDC de África, Shanelle Hall, afirmó en rueda de prensa que las pruebas iniciales con este fármaco mostraron cerca de “un 50 % de eficacia”. Hall añadió que las farmacéuticas Oxford y Moderna tienen prototipos específicos para esta cepa, pero no se han testado en humanos y podrían llevar años antes de sacarlas al mercado