¡Impactante! Musiala revela enfermedad tras volver a desmayarse: “Me diagnosticaron”

"Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener una comunicación constante con los especialistas, he decidido personalmente afrontar este reto y —con la autorización de los neurólogos— seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: llevar una vida normal y seguir persiguiendo mi pasión por el futbol", dijo.