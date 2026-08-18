¡Impactante! Musiala revela enfermedad tras volver a desmayarse: “Me diagnosticaron”

Jamal Musiala volvió a encender las alarmas este martes después de desplomarse nuevamente durante un partido amistoso del Bayern Múnich. El destacado jugador alemán ha generado mucho susto y explicó lo que le está ocurriendo.
Jamal Musiala se volvió a desmayar mientras jugaba un partido con el Bayern Múnich, tan solo tres días después del primer episodio que tuvo durante la pretemporada del club bávaro.
Bayern Múnich enfrentó Heidenheim en partido amistoso. Jamal Musiala inició el juego en la banca tras la descompensación que tuvo el pasado sábado contra el Leipzig. El atacante de 23 años ingresó de cambio al 61’ y solo cinco minutos volvió a encender las alarmas al desplomarse en la cancha por segunda vez en menos de una semana.
Se creía que la razón de su primer desmayo había sido por el calor que hacía en aquel partido, sin embargo, tras desplomarse una segunda vez, Jamal Musiala rompió el silencio y explicó la razón de sus últimas descompensaciones.
Después del nuevo episodio, el propio Musiala decidió pronunciarse públicamente para explicar lo que está ocurriendo.
El jugador reveló que los médicos han identificado una disfunción neurológica que provoca episodios breves y temporales de ausencia.
A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el ‘10’ del Bayern Múnich informó que fue diagnosticado crisis de ausencia que es un tipo de crisis epiléptica generalizada que provoca una breve interrupción de la conciencia.
Según explicó, se trata de una condición que puede ser tratada y que actualmente está siendo controlada por especialistas.
"Lo primero es lo primero: ¡me encuentro bien!", comenzó diciendo Musiala en su cuenta oficial de Instagram.
¡Agradezco enormemente vuestros mensajes y vuestro apoyo! Entiendo que muchos estén preocupados. Me gustaría abordar esas inquietudes hoy y explicaros algo", indicó el crack del Bayern Múnich.
"Me han diagnosticado crisis de ausencia —breves, temporales, pero de fácil tratamiento— derivadas de una disfunción neurológica. Estas crisis son la causa de los episodios recientes, como los ocurridos contra el Leipzig o en Heidenheim", reveló Musiala.
El internacional alemán explicó que, aunque estos episodios pueden resultar inquietantes cuando ocurren durante un partido, los especialistas le han transmitido que no existe un riesgo adicional para su salud.
"Sé que, a primera vista, pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo un tratamiento médico excelente y me siento muy optimista. El FC Bayern, así como mi familia y mis amigos, están siempre a mi lado apoyándome en este camino", informó Musiala.
"Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener una comunicación constante con los especialistas, he decidido personalmente afrontar este reto y —con la autorización de los neurólogos— seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: llevar una vida normal y seguir persiguiendo mi pasión por el futbol", dijo.
El jugador también dejó claro que cuenta con el respaldo de su familia, su entorno y el Bayern Múnich durante este proceso.
"He asumido la responsabilidad de esta decisión. En general, tengo muy buenas sensaciones y voy por el buen camino. Lo que más me ayuda en este proceso es seguir luchando por victorias y títulos junto a mi equipo, contando con su fantástico apoyo", puntualizó.
El mensaje principal del jugador fue de tranquilidad. Aunque las imágenes de sus dos desplomes consecutivos generaron preocupación, Musiala sostiene que está recibiendo el tratamiento adecuado, cuenta con autorización médica para continuar jugando y mantiene la intención de seguir adelante con su carrera profesional.
"Espero que ahora comprendan mejor mi situación. Al mismo tiempo, les pido comprensión para mantener este asunto en el ámbito de mi círculo más íntimo, el club y los especialistas. Muchas gracias. Un abrazo", cerró diciendo Musiala.
El Bayern Múnich, por su parte, continúa pendiente de la evolución de una de sus principales figuras. El club ya había acompañado al futbolista durante su recuperación de la grave lesión sufrida en 2025 y ahora vuelve a estar cerca de él mientras se controla esta nueva situación médica.