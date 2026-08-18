¿Temblará en Honduras tras fuertes sismos registrados? Esto explica experto

Los recientes terremotos de fuerte magnitud registrados en distintos puntos de la región han despertado preocupación entre los hondureños y alimentado una pregunta frecuente: ¿un sismo ocurrido en otro país puede provocar que en Honduras tiemble?
Ante el temor de que los movimientos registrados en países como Venezuela y Colombia sean una señal de que otros países de la región podrían ser afectados, un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó qué relación existe realmente entre estos fenómenos.
Luis Quintanar Robles, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que la ocurrencia de un terremoto en una zona no significa automáticamente que otro vaya a producirse en un país diferente, aunque ambos lugares se encuentren relativamente cerca.
El experto detalló que la explicación está en las placas tectónicas que intervienen en cada movimiento. "El planeta cuenta con diferentes sistemas de placas que se desplazan constantemente y acumulan tensión debido a la fricción entre ellas", precisó.
Quintanar Robles puso como ejemplo los recientes terremotos de Venezuela y Colombia, que no estuvieron directamente relacionados pese a haberse producido en la misma región continental.
Explicó que el sismo de Venezuela estuvo asociado con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, mientras que en Colombia intervino la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa Sudamericana.
Esto significa que un terremoto ocurrido en Venezuela o Colombia no puede interpretarse como una señal de que necesariamente ocurrirá en otro país, explicó el investigador.
Para Honduras, la actividad sísmica tampoco es un fenómeno extraño. El país se encuentra en una región donde interactúan diferentes estructuras tectónicas y además posee zonas con actividad sísmica, especialmente en el Caribe y el occidente del territorio.
A esto se suma el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra gran parte de los terremotos y volcanes del planeta. Sin embargo, Quintanar aclaró que estar dentro de una región de elevada actividad sísmica no significa que todos los terremotos registrados allí tengan una conexión directa.
Entonces, ¿por qué ocurren los terremotos? El investigador explicó que las placas se encuentran en movimiento permanente y que la fricción provoca que la tensión se acumule durante años.
El fenómeno puede compararse con una liga. Mientras se estira, almacena tensión, pero llega un punto en que ya no puede soportar más fuerza y se rompe. En la corteza terrestre ocurre algo parecido cuando la tensión acumulada supera la resistencia de las rocas y se produce un desplazamiento repentino.
Quintanar explicó que los procesos que originan estos fenómenos ocurren a profundidades que pueden alcanzar 20, 30 e incluso 100 kilómetros, lo que impide medir directamente todas las condiciones que existen en el punto donde podría producirse una ruptura.