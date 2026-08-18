Jóvenes son hallados sin vida en un motel y revelan cómo murieron

Una adolescente de 17 años y un joven de 18 fueron encontrados sin vida en una habitación del Hotel Aqua , ubicado en el acceso norte de Delicias, Chihuahua, México.
El hallazgo ocurrió luego de que el personal del establecimiento acudiera al cuarto al finalizar el tiempo de hospedaje.
Las víctimas fueron identificadas como Vianey Alejandra R. M., de 17 años, y Karol Alexis C. L., de 18 años, quienes, según la información preliminar, habían ingresado al establecimiento durante la madrugada.
El encargado del hotel acudió a la habitación para informarles que el periodo contratado había terminado. Al no obtener respuesta, abrió el acceso y encontró a los dos jóvenes sin vida.
En el interior también fue localizada una camioneta Nissan pick-up gris que permanecía encendida y tenía una de sus puertas abiertas. Además, personal que ingresó al lugar habría percibido un fuerte olor.
Paramédicos que llegaron al establecimiento confirmaron que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales.
La Policía Municipal acordonó el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
De manera preliminar, las autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona Centro indicaron que no se observaron signos de violencia en los cuerpos. Ante estas circunstancias, una de las líneas de investigación apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente. Los cuerpos fueron trasladados para la práctica de las necropsias de ley, cuyos resultados permitirán establecer la causa exacta de las muertes.
El caso permanece bajo investigación de las autoridades, que deberán determinar qué ocurrió dentro de la habitación y si el funcionamiento de la camioneta tuvo alguna relación con el fallecimiento de los jóvenes.