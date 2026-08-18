Yuridia Ramírez es la joven asesinada cuando llegaba a su casa en un taxi de aplicación

Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años y madre de una niña de tres años, fue asesinada a balazos la madrugada de este martes cuando regresaba de trabajar en San José y llegaba a su vivienda en el sector de Lotes Fecosa, barrio El Carmen, en Cartago, Costa Rica.
La joven viajaba en un vehículo de transporte por plataforma y se disponía a bajar frente a su casa cuando sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones contra el automóvil.
El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:31 de la madrugada, a unos 100 metros al oeste del supermercado El Dragón, según la información preliminar sobre el hecho.
Yuridia Ramírez regresaba de San José después de cumplir con su jornada laboral.
El vehículo llegó hasta las inmediaciones de su vivienda, donde, aparentemente, los agresores ya la estaban esperando.
Los sujetos dispararon repetidamente contra el vehículo, provocando la muerte de la joven y del conductor que la transportaba.
La identidad del conductor todavía no ha sido revelada por las autoridades. De manera preliminar, se investiga la posibilidad de que haya sido una víctima colateral del ataque.
La Cruz Roja atendió a una mujer de 18 años y a un hombre adulto que presentaban múltiples impactos de bala. Ambos fueron encontrados sin signos vitales.
Yuridia Ramírez era madre de una niña de apenas tres años.
Una de las versiones que analizan las autoridades señala que un vehículo habría permanecido estacionado cerca de la vivienda antes de que ocurriera el ataque.
Sin embargo, esta información todavía debe ser confirmada mediante las diligencias que realizan los investigadores para determinar cómo fue planificado el crimen.
El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes trabajan en la recolección de indicios en la escena.
Las autoridades también buscan establecer el móvil del doble homicidio y determinar si el ataque estaba dirigido específicamente contra Ramírez.
La investigación deberá determinar además quiénes fueron los responsables de los disparos y cómo lograron escapar después de cometer el crimen.
El hecho ocurrió menos de diez horas después de otro doble homicidio registrado en la provincia de Cartago.
La noche del lunes, dos hombres fueron asesinados en Llanos de Santa Lucía, donde, según información preliminar, fueron emboscados con armas de grueso calibre. Los dos casos mantienen bajo investigación a las autoridades judiciales, que deberán determinar si existe alguna relación entre los hechos o si se trata de casos independientes.