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¿Qué pasó con Sharol Cortés? Hallan muerta a enfermera e investigan a anestesiólogo

Sharol Abigail Cortés Cruz, joven enfermera de Bagua Grande, murió en circunstancias aún no esclarecidas. Su pareja, Junior Rodríguez Arista, fue intervenida

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 15:16 -
  • Bladimir Ocon
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Sharol Abigail Cortés Cruz, una joven enfermera y conocida anfitriona de Bagua Grande, en la provincia de Utcubamba de Perú, murió en circunstancias que todavía son materia de investigación.
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El fallecimiento ocurrió durante la madrugada, cuando las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias para esclarecer lo sucedido.
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Hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre la causa de la muerte de la joven profesional de la salud.
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Sharol era conocida por sus amistades como una mujer amable, de buen corazón y con especial cariño por los animales y la naturaleza.
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La joven tenía amistades tanto en Bagua Grande como en Jaén, ciudad donde también desarrollaba actividades relacionadas con su trabajo.
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El caso ha generado preocupación entre familiares y amigos, quienes esperan que las autoridades determinen qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Sharol.
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En medio de las investigaciones, la Policía intervino a su pareja, el anestesiólogo Junior Rodríguez Arista.
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Rodríguez Arista permanece en la comisaría de Bagua Grande mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.
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La intervención del profesional de la salud forma parte de las actuaciones realizadas por las autoridades para establecer las circunstancias en las que murió la enfermera.
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Sin embargo, la intervención de su pareja no significa por sí misma que exista una responsabilidad determinada, debido a que la investigación continúa abierta.
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Entre las primeras versiones que circulan sobre el caso figura la posibilidad de un suicidio, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente.
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El Ministerio Público y la Policía continúan realizando diligencias para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan con base en los resultados de la investigación.
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Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cuál fue la causa del fallecimiento de Sharol Abigail Cortés Cruz.
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Familiares y amigos de la joven también han expresado su preocupación por la falta de claridad sobre lo ocurrido y han pedido que el caso sea investigado de manera exhaustiva.
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Como parte de estas acciones, allegados a Sharol anunciaron una marcha pacífica en la Plaza de Armas de Bagua Grande.
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La movilización tiene como propósito exigir el esclarecimiento de la muerte de la joven enfermera y solicitar que las autoridades profundicen en las investigaciones.
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Familiares y amigos esperan que las diligencias permitan conocer qué ocurrió y que el proceso determine, conforme a las evidencias, las responsabilidades que correspondan.
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