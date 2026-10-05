¿Qué pasó con Sharol Cortés? Hallan muerta a enfermera e investigan a anestesiólogo

Sharol Abigail Cortés Cruz, una joven enfermera y conocida anfitriona de Bagua Grande, en la provincia de Utcubamba de Perú, murió en circunstancias que todavía son materia de investigación.
El fallecimiento ocurrió durante la madrugada, cuando las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias para esclarecer lo sucedido.
Hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre la causa de la muerte de la joven profesional de la salud.
Sharol era conocida por sus amistades como una mujer amable, de buen corazón y con especial cariño por los animales y la naturaleza.
La joven tenía amistades tanto en Bagua Grande como en Jaén, ciudad donde también desarrollaba actividades relacionadas con su trabajo.
El caso ha generado preocupación entre familiares y amigos, quienes esperan que las autoridades determinen qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Sharol.
En medio de las investigaciones, la Policía intervino a su pareja, el anestesiólogo Junior Rodríguez Arista.
Rodríguez Arista permanece en la comisaría de Bagua Grande mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.
La intervención del profesional de la salud forma parte de las actuaciones realizadas por las autoridades para establecer las circunstancias en las que murió la enfermera.
Sin embargo, la intervención de su pareja no significa por sí misma que exista una responsabilidad determinada, debido a que la investigación continúa abierta.
Entre las primeras versiones que circulan sobre el caso figura la posibilidad de un suicidio, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente.
El Ministerio Público y la Policía continúan realizando diligencias para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan con base en los resultados de la investigación.
Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cuál fue la causa del fallecimiento de Sharol Abigail Cortés Cruz.
Familiares y amigos de la joven también han expresado su preocupación por la falta de claridad sobre lo ocurrido y han pedido que el caso sea investigado de manera exhaustiva.
Como parte de estas acciones, allegados a Sharol anunciaron una marcha pacífica en la Plaza de Armas de Bagua Grande.
La movilización tiene como propósito exigir el esclarecimiento de la muerte de la joven enfermera y solicitar que las autoridades profundicen en las investigaciones.
Familiares y amigos esperan que las diligencias permitan conocer qué ocurrió y que el proceso determine, conforme a las evidencias, las responsabilidades que correspondan.