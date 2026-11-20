Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 20 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9134 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0480, reflejando un ligero aumento en la cotización de la moneda estadounidense.
En comparación con el jueves 19 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9123 y la venta en L27.0469, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0011.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en moneda extranjera.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias del país.
El BCH actualiza sus estadísticas cambiarias diariamente, por lo que el precio del dólar puede presentar variaciones entre una jornada y otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial yrevisada por el equipo editorial.