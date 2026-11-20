San Pedro Sula, Honduras. En el proceso penal que se le sigue a los acusados por el crimen de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil salieron a relucir nuevos datos. El jueves se iba a desarrollar la audiencia de procedimiento abreviado en la que Kevin Eduardo Ramírez, sindicado de matar a Vigil, y su supuesto cómplice Erick Matute iban a aceptar su culpabilidad en el asesinato, pero fue suspendida porque faltaron unas notificaciones a las partes en el proceso.

En las pruebas que tienen acorralado a Ramírez está una intervención bancaria en la que consta el pago de 10,000 lempiras que le hicieron para que matara a Vigil, vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2, sector Rivera Hernández.

Las indagaciones establecen que en el crimen de Vigil hubo una partición de roles ejecutados por varias personas que se repartieron los 70 mil lempiras que pagaron los autores intelectuales del asesinato. Karla Patricia fue ultimada el 12 de enero de 2026 en su glorieta ubicada en la colonia Arenales Número 2. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera en ser capturada fue Gloria Judith Hernández Zelaya, supuesta miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien se encargó de identificarle al sicario a Karla Vigil y lo llevó a la glorieta para que la asesinara.

Las investigaciones policiales, incorporadas como pruebas en el proceso, establecen que el día del crimen de Karla Vigil se dio seguimiento, mediante cámaras de seguridad, al vehículo utilizado en el asesinato. En los vídeos se observa cuando el sicario aborda una camioneta blanca en el barrio Medina. En el automotor se transportaban Erick Matute Rodríguez y el sicario. Posteriormente, el vehículo se desplazó a la colonia Arenales Número 2 donde lo esperaba Gloria Judith Hernández quien se encargó de identificar a Vijil para que la asesinaran.