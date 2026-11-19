San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la zona norte, alertó a los conductores y a la población en general sobre una nueva modalidad de estafa electrónica mediante mensajes de texto que notifican supuestas multas de tránsito pendientes de pago.

El subinspector Luis Soto informó que personas ajenas a la institución están enviando mensajes en los que notifican a los ciudadanos sobre presuntas infracciones, con el propósito de presionarlos para realizar pagos inmediatos y evitar supuestos recargos o restricciones en sus vehículos.

De acuerdo con la información proporcionada por Soto, los mensajes solicitan el pago de 400 lempiras por una supuesta infracción de estacionamiento indebido. Además, incluyen enlaces para efectuar el pago y ofrecen descuentos por cancelar de manera anticipada.

Sin embargo, se trata de una modalidad de fraude electrónico que busca engañar a los usuarios para obtener información personal y financiera, como datos bancarios y números de tarjetas.

Ante esta situación, la DNVT recomendó a los conductores no abrir enlaces sospechosos, evitar responder a estos mensajes y no compartir información personal o bancaria a través de plataformas no oficiales.