Sorpresivos resultados dejó el inicio del Mundial Sub-17 en Qatar. La Concacaf sufrió sus primeras decepciones, mientras que Argentina se llevó tremendo batacazo.
Francia arrancó el Mundial Sub-17 de Qatar con el pie derecho, ganando por 3-1 contra Haití, representante de Concacaf.
Loan Merrifield fue la figura para Francia con un doblete. El atacante francés aprovechó un pase atrás de Firmin Thetiot para abrir el marcador dentro del área y, más tarde, definió con calma tras una asistencia de Aly Traore para firmar su segundo tanto.
Ya en la segunda mitad, dos jugadores que entraron de cambio fabricaron el tercero, Seydou Konate mandó el centro y Noha Tiehi lo envió a la red. Macenat Prophete anotó para Haití en los últimos minutos. Así, Francia sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D.
Ecuador dio la cara por Conmebol tras vencer por la mínima 0-1 a Nueva Caledonia con un gol de Jhon Guerrero en el Grupo B del Mundial Sub-17.
Ecuador quebró la resistencia de los oceánicos cuando Jhon Guerrero tiró una pared con Holger Quintero y definió con la parte interna del pie. La ventaja pudo ser mayor para los sudamericanos, pero el arquero de Nueva Caledonia, Sylvain Ipeze, firmó una serie de grandes atajadas para evitar una diferencia más amplia.
En el otro partido del Grupo B, una sólida República de Corea resultó demasiado rival para Uganda. Kim Jiho adelantó temprano a los coreanos con un potente disparo que superó al arquero Ashraf Lukyamuzi. Los coreanos ampliaron su ventaja cuando un remate de Nam Ian se desvió en el defensor ugandés Mujad Mbalire para acabar en el fondo de la red. Luego, Kim Jiwoo marcó un gran tercer gol para cerrar el marcador.
En el Grupo D del Mundial Sub-17, Uruguay se quedó con el triunfo agónico 2-3 contra Arabia Saudita gracias a un gol de Facundo Rodríguez, quien entró de cambio y en el minuto 86 anotó para la victoria charrúa.
El suplente Facundo Rodríguez anotó un golazo desde lejos en los minutos finales para darle la victoria a Uruguay, que remontó dos veces el marcador ante Arabia Saudita. Los uruguayos comparten el liderato del Grupo D del Mundial Sub-17 con Francia.
Una de las sorpresas de la jornada la dio Mozambique al golear por 4-0 a Dinamarca en su debut en el Grupo C del Mundial Sub-17.
Alirio Cuna marcó un brillante doblete en la contundente victoria sobre Dinamarca con la que Mozambique celebró su debut en la cita mundialista Sub-17. Khezane y Mubai hicieron los otros goles.
La segunda selección de la Concacaf en entrar en acción fue Panamá ante la selección anfitriona Qatar en el Campo 2 Zona Aspire. Pero los canaleros fueron derrotados y empezaron el torneo de la peor manera.
La Selección de Panamá perdió por 2-0 contra Qatar, el anfitrión del Mundial Sub-17.
Era la primera prueba que se le presentaba a la escuadra panameña juvenil que buscaba iniciar con el pie derecho y parecía que sacaba un valioso punto. Sin embargo, el equipo centroamericano sucumbió en los últimos minutos.
Panamá, dirigía por el histórico Felipe Baloy, buscó el gol con varios disparos desde fuera del área que se fueron desviados de la portería de la selección anfitriona de la Copa del Mundo Sub-17, la segunda consecutiva en dicho país.
La resistencia panameña cayó en el minuto 91 con el gol de Taha Nassir desde el manchón penal y Abdoulaye Ndiaye en el 95' cerró el triunfo de Qatar, asestando un duro golpe para las aspiraciones de Panamá.
En el otro partido del Grupo A, Grecia le ganó por 2-1 a Egipto. Qatar y los griegos se colocan como primeros de su zona, los egipcios terceros y los panameños últimos.
Una gran segunda mitad impulsó a Grecia para vencer a una selección de Egipto con diez hombres. La expulsión de Daniel Tamer a mediados del primer tiempo inclinó la balanza a favor de los griegos, y Konstantinos Souvlatzis rompió el empate, seguido por un segundo tanto de Konstantinos Karangelis. Ziad Souidi descontó para Egipto, pero Grecia logró resistir.
En el último partido del día, la Selección Argentina perdió por 2-0 contra Australia que dio el batacazo en el inicio del Grupo C del Mundial Sub-17.
Akol Akon marcó el camino en el triunfo de Australia sobre Argentina. Los australianos resistieron la presión argentina gracias a su arquero Charlie Wilson-Papps y luego dieron un golpe contundente cuando un centro de Akon fue desviado hacia su propia portería por Álvaro Guich.
Akol Akon no se conformó y amplió la ventaja tras eludir a Valentín Reigia y definir, coronando un debut soñado para darle la victoria a Australia 2-0 contra Argentina.
Estos son los resultados del primer día del Mundial Sub-17 de Qatar 2027.