En el otro partido del Grupo B, una sólida República de Corea resultó demasiado rival para Uganda. Kim Jiho adelantó temprano a los coreanos con un potente disparo que superó al arquero Ashraf Lukyamuzi. Los coreanos ampliaron su ventaja cuando un remate de Nam Ian se desvió en el defensor ugandés Mujad Mbalire para acabar en el fondo de la red. Luego, Kim Jiwoo marcó un gran tercer gol para cerrar el marcador.