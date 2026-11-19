La eliminación ante Boca Juniors dejó a Banfield sin su último objetivo deportivo de la temporada y volvió a poner en duda la continuidad de Pedro Troglio en el banquillo del equipo argentino. El entrenador tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su permanencia todavía no está definida y su futuro dependerá de las decisiones que tome la dirigencia, así como de la postura del propio técnico.