Tremendo escándalo se vive en el fútbol hondureño con la denuncia de un futbolista extranjero contra el Club Pirata de la Liga de Ascenso. El presidente del equipo respondió con una fuerte acusación y pide investigar al jugador.
La polémica sacude al Club Deportivo Pirata de Honduras. El futbolista colombiano Luis Alfonso Cuero Betancourt hizo pública una denuncia en la que exige el cumplimiento de sus derechos como jugador y asegura que atraviesa una difícil situación económica y personal.
A través de un video, el sudamericano señaló directamente al presidente de la institución, José David Izaguirre García, por presuntamente no responder a sus mensajes y dejar de hacerse responsable de su situación habitacional y económica.
"Como todos me conocen, vengo a través de este video para aclarar y exigir mis derechos como futbolista", comenzó expresando Cuero en su comunicado, en el que explicó cómo se originó el conflicto con la dirigencia.
El colombiano relató que, después del último partido contra Victoria, intentó comunicarse con el presidente para conocer su situación contractual y resolver el tema de su salario. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuesta pese a insistir mediante mensajes y llamadas.
"El señor nunca me respondió, dejé pasar unos días y después le volví a mandar un mensaje, lo llamé y me dijo que no tenía nada que hablar con él", manifestó el futbolista al explicar los primeros inconvenientes que tuvo con el dirigente.
Cuero también aseguró que posteriormente fue bloqueado por Izaguirre, situación que lo llevó a buscarlo personalmente en su establecimiento para intentar encontrar una solución. No obstante, indicó que no pudo localizarlo y que recibió información de que había viajado a España.
La situación se habría complicado todavía más cuando recibió un mensaje de la propietaria del apartamento donde residía. Según su versión, la mujer le comunicó que el presidente había dejado de hacerse responsable de él, algo que lo hizo sentirse desamparado.
"Cuando llegué aquí al apartamento, recibí un mensaje de la dueña del apartamento diciendo que el señor presidente le había dicho a la señora que él no se hacía más responsable de mi persona", relató el jugador.
El futbolista también explicó que su condición de extranjero agravó la preocupación que estaba viviendo, pues aseguró que no contaba con los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas mientras esperaba una respuesta de la institución.
"Entonces, yo como extranjero que no soy del país, estoy desesperado, quiero irme a mi país para estar con mi familia, pero no tengo ni para comer; he buscado al presidente y no me responde; por eso hago este comunicado. Para exigir mis derechos, exigir lo que me haya ganado con dignidad y respeto", expresó el colombiano, quien pidió que se respetara lo establecido en su contrato.
Además, Cuero aseguró que su caso no sería aislado dentro de la institución, pues señaló que otros compañeros habrían atravesado situaciones similares al inicio del campeonato. Sin embargo, no identificó públicamente a los futbolistas a los que hizo referencia.
"Así como mi persona, hay otros jugadores más, compañeros que al inicio del torneo también les pasó lo mismo, similar a lo que me están haciendo a mí", sostuvo el jugador durante su pronunciamiento.
El sudamericano cerró su denuncia describiendo las dificultades que atraviesa actualmente y aseguró que ha tenido que recurrir a otras personas para conseguir ayuda. Su principal petición es recibir una solución que le permita regresar a su país y reencontrarse con su familia.
"Es difícil estar así, porque no tengo dinero ni para comer, ni nada de esas cosas, y tengo que estar pidiendo ayuda mutua a muchas personas que no han podido ayudar", manifestó Cuero.
Ante la repercusión de la denuncia, el presidente del Club Deportivo Pirata, José David Izaguirre García, publicó su respuesta y rechazó la versión del futbolista. El dirigente aseguró que nunca tuvo la intención de abandonarlo y defendió el apoyo que, según él, le brindó desde su llegada a Honduras.
"Yo no me voy a esconder. Voy a aclarar esto de frente", comenzó expresando Izaguirre, quien reconoció que hubo un momento en el que dejó de responderle al jugador, aunque justificó su decisión argumentando que estaba cansado de una situación que, según su versión, se había salido de control.
"Yo me hice cargo de todo: apartamento, comida, luz. Yo le di un techo y comida cuando él lo necesitaba. Nadie lo dejó en la calle, tiene apartamento y comida pagada por mí", afirmó el dirigente.
Sin embargo, la respuesta de Izaguirre incluyó un señalamiento mucho más delicado. El presidente pidió que se investigara a Cuero por un posible amaño de partido: "Yo pedí investigación. Si yo me equivoqué, yo respondo. Pero si él se equivocó, que también responda. Que se investigue el caso de posible amaño de partido y que salga la verdad a la luz", expresó el mandatario del equipo.