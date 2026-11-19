Una mezcla de dolor, consternación, impotencia y miedo marcó el velatorio de Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora del municipio de Yorito, Yoro, quien fue asesinada junto a su esposo y su hija de apenas cuatro años durante una serie de ataques armados registrados en esa localidad.
La funcionaria, quien también se desempeñaba como defensora del territorio de la etnia Tolupán, fue una de las 12 personas que perdieron la vida en cuatro ataques perpetrados en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, presuntamente por integrantes de la estructura criminal conocida como el Cartel del Diablo.
El ambiente de tristeza se intensificó en la vivienda donde familiares y amigos velaban a las víctimas, pues junto al féretro de Olvera Pérez también estaban los de su esposo, Santos Pablo Corea, y su hija, Madeline Ivana Corea Olvera, de cuatro años.
Según la información proporcionada, los tres fueron atacados alrededor de las 2:00 de la madrugada en su vivienda, ubicada en la comunidad de Pacayal, una zona montañosa de Yorito. Individuos armados irrumpieron en el inmueble y sacaron a la pareja hasta la entrada de la casa, donde les dispararon en reiteradas ocasiones.
La pequeña Madeline fue asesinada dentro de una de las habitaciones de la vivienda, donde también funcionaba una pulpería. El crimen dejó a una familia destruida y provocó consternación entre los habitantes de la comunidad.
Entre las personas que acompañaban los féretros se encontraba el padre de Delma Yolanda, quien, pese a intentar mantener la fortaleza, no pudo ocultar el sufrimiento por la pérdida de su hija, su nieta y su yerno.
Al recordar a la regidora, la describió como una mujer inteligente, solidaria y comprometida con ayudar a quienes necesitaban apoyo. «Ella era una mujer muy inteligente y siempre buscaba ayudar a las personas. Como fuera, ella los apoyaba», expresó.
También destacó el papel que desempeñaba su hija dentro de la familia, al señalar que era una madre ejemplar y que siempre estuvo pendiente de sus padres y hermanos. Según relató, Delma Yolanda procuraba que no les faltara nada y se mantenía atenta a sus necesidades.
"Es doloroso lo que vivimos, Dios es el que me ayuda en este momento. Ella pasaba pendiente de mí, la comida y todo. Hay momentos que tengo palabras para este dolor", manifestó el padre, mientras intentaba expresar el sufrimiento que le dejó la tragedia.
Al referirse al legado de su hija, aseguró que su recuerdo permanecerá entre las personas a quienes ayudó durante su vida. Para él, su humildad, vocación de servicio y compromiso con los demás fueron algunas de las cualidades que la distinguieron.
"El legado que deja se refleja acá, con todas las personas que la acompañan. En todas aquellas personas que ayudó, porque nunca se negó a hacerlo. Esto no solo es lamentable para mí sino para toda esta gente que un día ella les sirvió", expresó.
La despedida de Delma Yolanda Olvera Pérez, su esposo y su pequeña hija se convirtió en una de las escenas más dolorosas de la tragedia que golpeó a Yorito. Mientras familiares, amigos y pobladores acompañaban a los deudos, la comunidad seguía conmocionada por los ataques que dejaron 12 personas muertas en el municipio.