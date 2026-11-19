La oficina de Miramar, en el sur de Florida, está diseñada para citas de control migratorio y trámites de procesamiento que no superen las doce horas, por lo que carece de camas, duchas adecuadas, unidad médica permanente o espacios para visitas confidenciales con abogados, según recordó la denuncia. Sin embargo, el documento desveló que algunos migrantes han llegado a estar retenidos entre 17 y 27 días. Imagen referencial de archivo.