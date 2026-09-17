Jueza federal restringe arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California

California, Estados Unidos. Una jueza federal ordenó este miércoles a los agentes de inmigración a no realizar arrestos sin una orden judicial, a menos que determinen previamente que existe una probabilidad de que la persona escape antes de que se pueda obtener dicha orden. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong del Tribunal de Distrito para el Centro de California emitió la medida cautelar para las detenciones en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Frimpong también certificó una demanda colectiva que busca representar a las personas que, desde el 6 de junio de 2025, han sido o serán arrestadas por presuntas infracciones migratorias, sin orden judicial y sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga. "Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en los esfuerzos de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias", afirmó en un comunicado Mayra Joachin, abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California. La abogada destacó que la orden judicial “debería poner fin” a cientos de arrestos ilegales que continúan ocurriendo en todo el sur de California. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate", añadió.