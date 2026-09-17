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Trump vuelve a prometer dividendos de 5,000 dólares si republicanos ganan las legislativas

Trump ya había anunciado la semana pasada, durante la convención republicana celebrada en Dallas, que entregaría ese "dividendo Trump" si su partido conserva ambas cámaras del Congreso

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 06:32 -
  • Agencia EFE
Trump vuelve a prometer dividendos de 5,000 dólares si republicanos ganan las legislativas

Captura de una transmisión de la cadena C-Span del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una Cena de Corresponsales de La Casa Blanca.

 Fotografía: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer este miércoles un pago de 5,000 dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre, una propuesta que vinculó nuevamente a los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, emitiré lo que todos llamaremos de ahora en adelante el dividendo Trump: cada adulto en Estados Unidos recibirá 5.000 dólares", dijo Trump durante un mitin en Carolina del Norte.

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"Y podemos hacerlo, y los demócratas no pueden decir eso, porque no imponen aranceles", añadió el mandatario, quien aseguró que Estados Unidos está recaudando “mucho dinero” gracias a su política comercial.

Trump ya había anunciado la semana pasada, durante la convención republicana celebrada en Dallas, que entregaría ese "dividendo Trump" si su partido conserva ambas cámaras del Congreso.

Entonces aseguró que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos, pero no explicó cómo se financiaría ni cómo se distribuiría.

La propuesta ha generado dudas incluso entre legisladores republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que el Congreso tendría un papel en su eventual aprobación, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el pago necesitaría autorización legislativa.

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El coste de entregar 5.000 dólares a todos los adultos estadounidenses podría superar el billón de dólares.

Medios estadounidenses y analistas también han señalado que los ingresos actuales por aranceles no serían suficientes por sí solos para financiar un desembolso de ese tamaño y que Trump ya había planteado anteriormente otros "dividendos" financiados con aranceles que no llegaron a materializarse.

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