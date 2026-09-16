La jefa de gabinete de Trump supera el cáncer de mama tras seis meses de tratamiento

Estados Unidos. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 69 años, anunció este miércoles que ha superado el cáncer de mama que padecía, tras seis meses de tratamiento.

"Me complace compartir una noticia personal. Tras una cita médica en la Clínica Mayo esta semana, los resultados de mi análisis patológico fueron negativos. Estoy libre de cáncer", escribió en la red social X.

La jefa de gabinete agradeció el apoyo de su familia, amigos y médicos, y dedicó un "agradecimiento especial" al presidente Donald Trump, para quien aseguró que seguirá "trabajando para impulsar su agenda".