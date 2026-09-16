Condenan a cinco años de prisión a tres miembros de la banda “El Mango”

Tegucigalpa, Honduras. Tres integrantes de la banda delictiva “El Mango” fueron condenados a cinco años de reclusión por el delito de asociación para delinquir, luego de que admitieran su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La resolución fue notificada al Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir del Ministerio Público y corresponde a Mauricio Cárcamo León, Isalas Gómez García y Pedro Edil Carías Gonzales. Además de la pena de cinco años de prisión, se les impuso una multa de 88 días, sin el beneficio de suspensión condicional de la pena.

Los tres fueron señalados como integrantes de la banda “El Mango”, una estructura en la que, según el proceso, participaron expolicías y particulares. La organización fue desarticulada el 28 de febrero de 2025 mediante un operativo ejecutado por el Centro Antipandillas Transnacional (Cat) de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).