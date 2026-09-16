Condenan a cinco años de prisión a tres miembros de la banda “El Mango”

Tegucigalpa, Honduras. Tres integrantes de la banda delictiva “El Mango” fueron condenados a cinco años de reclusión por el delito de asociación para delinquir, luego de que admitieran su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La resolución fue notificada al Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir del Ministerio Público y corresponde a Mauricio Cárcamo León, Isalas Gómez García y Pedro Edil Carías Gonzales. Además de la pena de cinco años de prisión, se les impuso una multa de 88 días, sin el beneficio de suspensión condicional de la pena.
Los tres fueron señalados como integrantes de la banda “El Mango”, una estructura en la que, según el proceso, participaron expolicías y particulares. La organización fue desarticulada el 28 de febrero de 2025 mediante un operativo ejecutado por el Centro Antipandillas Transnacional (Cat) de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
La operación incluyó 18 allanamientos realizados en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca. Como resultado, se procesó a 19 personas, entre ellas los expolicías Noé Sebastián Palacios Rodríguez, Elmer Renán Ávila Triminio, Rozmin Adermi Zelaya Godoy y el exinspector de Policía Juan Carlos Varela Godoy.
Chori y Kakarato
Entre los señalados también figuran los presuntos cabecillas Carlos Humberto Sauceda Andino y Rafael Eurico Merlo Moncada, alias “Chori”, además de Francis Odiel Madariaga Reyes, Benedito Adín Carrasco Vásquez, Héctor Moreno Euceda, Melvin René Bertrand, Luis Carlos Moreno Castellanos y Olvin Ronaldy Alvarado Ortiz, alias “Kakarato”.
La lista incluye además a Glaria Herlinda Fúnez Cáceres, Edgardo Zambrano Salgado y Rafael Cruz. En el caso de Yimi Samario Sevilla León, el Ministerio Público informó que fue condenado por el delito de asociación para delinquir.
En total, son 24 integrantes de esta estructura delictiva los que aparecen imputados, de acuerdo con sus respectivos roles de participación, por delitos como tentativa de secuestro, tentativa de secuestro realizada por funcionario o empleado público, actos preparatorios para cometer asesinato, robo con intimidación y violencia, hurto y asociación para delinquir.
Las acusaciones están relacionadas con perjuicios a varias empresas y establecimientos comerciales, así como a un congresista, testigos protegidos y otros derechos fundamentales. La condena de Mauricio Cárcamo León, Isalas Gómez García y Pedro Edil Carías Gonzales se produjo después de que admitieran su responsabilidad penal mediante un procedimiento abreviado.