Así quedó la tabla de posiciones tras una nueva goleada del Barcelona en LaLiga

Barcelona, España.

El FC Barcelona volvió a dejar una contundente actuación en LaLiga EA Sports al derrotar 7-2 al Racing de Santander este miércoles en el Spotify Camp Nou, resultado que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación con 18 puntos de 18 posibles. El equipo dirigido por Hansi Flick volvió a mostrar su poderío ofensivo y alcanzó los 28 goles a favor en seis jornadas, mientras que únicamente ha recibido seis tantos. Con la goleada ante el Racing, el conjunto azulgrana amplió su diferencia de goles a +22, la mejor de la competición hasta el momento.

La goleada permitió al Barcelona ampliar su ventaja sobre el Real Madrid, que ocupa la segunda posición con 15 puntos después de vencer el martes por 3-2 al Elche en un partido que resolvió Carlos Espí en los minutos finales. Tras los partidos disputados este miércoles, Barcelona lidera la clasificación con 18 puntos, seguido por el Real Madrid, que tiene 15. El Atlético de Madrid y el Sevilla aparecen con 13 unidades, mientras que el Real Betis marcha quinto con 12 puntos, aunque todavía tiene pendiente su partido de la sexta jornada. El Atlético de Madrid llegó a 13 puntos después de golear 4-0 a Osasuna, mientras que el Sevilla también sumó tres unidades al imponerse 1-0 al Deportivo de La Coruña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse