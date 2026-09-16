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Barcelona vs Racing de Santander, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

El FC Barcelona recibe este día al Racing de Santander en una nueva jornada de LaLiga, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana buscará mantener su buen momento.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 09:30 -
  • Heber Betancourt
Barcelona vs Racing de Santander, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

Barcelona llega con pleno de victorias en Liga y un ataque muy productivo. Flick apunta a hacer algunas rotaciones pensando también en el partido del sábado contra el Sevilla
Barcelona, España.

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles al Racing de Santander en una nueva jornada de LaLiga, con el objetivo de mantener su buen momento en el campeonato español.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al encuentro con la intención de seguir sumando puntos y mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. Para este partido, el técnico podría realizar algunas rotaciones debido al calendario exigente del equipo.

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Por su parte, el Racing de Santander buscará dar la sorpresa como visitante. El conjunto cántabro llega con resultados irregulares, pero cuenta con jugadores capaces de generar peligro en ataque.

El encuentro se disputará esta noche en el Camp Nou y será una nueva oportunidad para que el Barcelona muestre su nivel ante uno de los equipos recién ascendidos a la máxima categoría.

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Redacción web
Heber Betancourt

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