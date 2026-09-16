Barcelona vs Racing de Santander, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

Barcelona, España.

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles al Racing de Santander en una nueva jornada de LaLiga, con el objetivo de mantener su buen momento en el campeonato español.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al encuentro con la intención de seguir sumando puntos y mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. Para este partido, el técnico podría realizar algunas rotaciones debido al calendario exigente del equipo.