Barcelona vs Racing de Santander, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles al Racing de Santander en una nueva jornada de LaLiga, con el objetivo de mantener su buen momento en el campeonato español.
El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al encuentro con la intención de seguir sumando puntos y mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. Para este partido, el técnico podría realizar algunas rotaciones debido al calendario exigente del equipo.
Por su parte, el Racing de Santander buscará dar la sorpresa como visitante. El conjunto cántabro llega con resultados irregulares, pero cuenta con jugadores capaces de generar peligro en ataque.
El encuentro se disputará esta noche en el Camp Nou y será una nueva oportunidad para que el Barcelona muestre su nivel ante uno de los equipos recién ascendidos a la máxima categoría.