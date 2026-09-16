Honduras permanece en lista de países de tránsito de drogas de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos mantuvo a Honduras en su lista de países considerados como importantes para el tránsito de drogas o la producción de sustancias ilícitas, de acuerdo con una determinación presidencial presentada ante el Congreso el 15 de septiembre de 2026. El documento, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye a Honduras junto con otros 22 países. La designación se realizó bajo la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del Año Fiscal 2003 (FRAA), según consta en el comunicado oficial.

El Gobierno estadounidense aclara que la inclusión de un país en esta lista “no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos”.

Según la explicación incluida en la determinación, la clasificación responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas y precursores químicos. Por ello, la presencia en el listado no significa necesariamente que el gobierno del país haya dejado de aplicar medidas de control de narcóticos o de persecución del delito.

Honduras permanece entre los países incluidos

Honduras figura en el listado junto a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La determinación establece además una categoría diferente para Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Estados Unidos declaró que esos cuatro países no realizaron durante los últimos 12 meses esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico o adoptar las medidas previstas por la legislación estadounidense.

El documento señala, sin embargo, que la asistencia estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia es considerada actualmente vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Colombia en la mira

La determinación menciona la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y su compromiso, según el documento estadounidense, de combatir el cultivo de coca y la producción de cocaína.