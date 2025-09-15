EE UU mantiene a Honduras en lista de países de tránsito y producción de "sustancias ilícitas"

Washington, Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos incluyó este 15 de septiembre nuevamente a Honduras en la lista de los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas, según una determinación oficial presentada por la Casa Blanca al Congreso. Bajo la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, se identificó a un total de 22 naciones de distintas regiones, entre ellas México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras.

La designación responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de estupefacientes y precursores químicos, incluso en países que han adoptado medidas de control. La Casa Blanca subrayó que la inclusión de un país en la lista no implica necesariamente falta de cooperación ni descalifica los esfuerzos nacionales en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, reafirma la presión de Washington para que los gobiernos fortalezcan sus estrategias de combate y prevención.