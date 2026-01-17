Nasry Asfura se reúne con el jefe del Pentágono y apuesta por alianza con EEUU

Washington, Estados Unidos.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, sostuvo esta semana una intensa agenda de reuniones de alto nivel en Washington, donde fue recibido por funcionarios clave del Gobierno de Estados Unidos. Entre ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un esfuerzo por posicionar al país como un aliado estratégico en la región. Durante su visita a la capital estadounidense, Asfura también se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio, con quien abordó temas relacionados con inversión, comercio bilateral y fortalecimiento de las exportaciones hondureñas hacia el mercado estadounidense.

En paralelo a su agenda oficial, el mandatario electo concedió una entrevista al medio internacional Infobae, en la que subrayó su decisión de convertir a Honduras en el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe, marcando una línea clara de política exterior para su próximo gobierno. “El gobierno actual tiene su estilo, y yo estoy bien claro a dónde debemos de apuntar, qué es lo que más le conviene a Honduras”, afirmó Asfura, al destacar que su visión apuesta por la inversión privada, el capital nacional y extranjero, y condiciones de seguridad jurídica que permitan generar oportunidades económicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Relación comercial con EEUU

En la entrevista, el presidente electo enfatizó la importancia de la relación comercial con Estados Unidos, al recordar que el 60 % de la producción nacional hondureña se exporta a ese país, lo que hace indispensable un trabajo coordinado entre ambas naciones. Asimismo, resaltó el papel de la comunidad migrante hondureña en la economía nacional. “Tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el 27 % del PIB de Honduras. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos y en Honduras”, expresó. Como parte de su agenda económica, Asfura sostuvo encuentros con Jamieson Greer, representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Mateo Goldman, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional (IFC); y Shawn Sullivan, director general de Citibank. Tras estas reuniones, el presidente electo aseguró haber obtenido compromisos de apoyo para fortalecer la inversión pública y privada en Honduras, así como para mejorar el acceso a financiamiento y el clima de negocios en el país. En el ámbito geopolítico, Asfura hizo referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el presidente Donald Trump, la cual actualiza la histórica Doctrina Monroe bajo el principio de que “América es para los Americanos”.

Seguridad regional

Los encuentros con Marco Rubio y Pete Hegseth se centraron en temas de seguridad regional, combate al crimen organizado y lucha contra redes ilícitas, un tema prioritario para la nueva administración hondureña. Asfura se comprometió a enfrentar estas estructuras criminales desde el inicio de su mandato, mientras que los funcionarios estadounidenses ofrecieron cooperación desde el Departamento de Estado y el Pentágono.